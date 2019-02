Quevedo responde a Bolton: “No trate de intimidarme”

febrero 17, 2019 - 5:46 pm

Manuel Quevedo, presidente de Pdvsa, respondió este domingo ante las palabras de John Bolton, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, quien instó a las compañías internacionales a no tratar con él.

“Señor Bolton, no trate de intimidarme. Yo sé que ustedes son uno sicarios económicos. Mi deber es poner todo ladrón fuera de PDVSA, eso los incluye a ustedes. El trabajo honesto es bienvenido en PDVSA, por eso las empresas hablan y hablarán conmigo. No les gustan sus órdenes!!!”, reaccionó Quevedo a través de su Twitter.

“Tome Nota Ud, Sr Bolton. No tengo nada que temer porque he trabajado siempre apegado a la Ley. Sé reconocer a un malandro…sus ojos y corazón son diferentes…Uds No quieren ayudarnos, Uds lo que quieren es saquear a Venezuela. Es asqueroso el apoyo de Venezolanos en esto”, agregó.

