Que viva el amor en los actores de Hollywood: Ellos se enamoraron en el set de grabación

febrero 14, 2019 - 1:26 pm

Muchos actores de Hollywood se han enamorado durante la grabación de películas o series. Quisimos aprovechar que este 14 de febrero se celebra el día del amor y la amistad y te mostramos algunas de las parejas que han anunciado su amor luego del rodaje de una película.

1- Ryan Gosling y Rachel McAdams

Ellos se enamoraron en el 2004 mientras grababan la famosa película The Notebook, sin embargo, aseguran que la relación entre los artistas fue una de las más escandalosas de Hollywood.

Actualmente Rachel McAdams mantiene una relación con el guionista Jamie Linden. Ryan Gosling, por su parte, mantiene una relación desde hace más de siete años con la actriz Eva Mendes.

2- Blake Lively y Penn Badgley

Los actores se conocieron en el 2007 mientras grababan la serie Gossip Girl. A pesar de que la relación terminó en el 2010, ellos siguieron trabajando juntos hasta que finalizó la serie en el 2012.

3- Ben Affleck y Jennifer Garner

Los actores se enamoraron en el 2003, en el rodaje de la película Daredevil, donde Jennifer interpretó a Elektra, la compañera de Ben, quien lo ayudaba a luchar contra el crimen.

La pareja de actores se casó en el 2005 y tuvieron tres hermosos hijos: Violet, Seraphina y Samuel.

Sin embargo, en junio de 2015 la pareja anunció su separación. En el 2017 introdujeron la demanda de divorcio y finalmente, en el 2018 finalizaron todo el largo proceso de su separación.

4- Johnny Galecki y Kaley Cuoco

Los actores trabajaron juntos en el set de grabación de la serie The Big Bang Theory y comenzaron a salir en secreto. La actriz en 2010 admitió en una entrevista que salieron durante dos años, pero decidieron mantener su relación alejada del ojo público.

5- Angelina Jolie y Brad Pitt

La pareja comenzó a salir luego de que protagonizaran la famosa película Sr. and Sra. Smith.

El rodaje de la película comenzó en el año 2004, cuando Brad estaba felizmente casado con Jenniffer Aniston.

Diez años después de que la pareja fuera una de las más famosas de Hollywood, Angelina y Brad decidieron anunciar su separación y hasta los momentos siguen en los procesos legales del divorcio.

6- Jada Pinkett Smith y Will Smith

A pesar de que la actriz no obtuvo el papel que fue a buscar en el casting de The Fresh Prince of Bel-Air, fue allí donde conoció a Will Smith y se enamoró perdidamente de él.

La pareja se casó en el año 1997 y tuvieron dos hijos: Jaden Smith y Willow Smith.

7- Andrew Garfield y Emma Stone

Los actores comenzaron a salir luego de que se destacaran como unos de los personas principales de la película The Amazing Spider-Man. La relación solo duro unos años.

8- Javier Bardem y Penélope Cruz

Los actores españoles se conocieron en el año 1992 tras protagonizar el film Jamón, Jamón, sin embargo, los actores comenzaron su relación en el 2007, un año antes de trabajar junto con Woody Allen.

9- Channing Tatum y Jenna Dewan

Luego de protagonizar la película Step Up en el año 2006, los actores comenzaron a salir, formando cuatro años más tarde una familia gracias a la llegada de su primera hija.

10- Ashton Kutcher y Mila Kunis

Los actores se conocieron siendo muy jóvenes en el rodaje de That 70’s Show por finales de los noventa. Muchos años después volvieron a encontrarse y luego de que ambos rompieron con sus antiguas parejas en 2012, formalizaron su relación y formaron una linda familia. Actualmente tienen dos hijos: Wyatt,y Dimitri.

Con información del Farandi

Noticia al Día