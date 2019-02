‘Modus Operandi’ de los delincuentes para extorsionar en la región zuliana

febrero 26, 2019 - 9:49 am

Su día había sido como cualquier otro. La faena se desarrolló entre el trabajo y la familia, hasta que la tarde cayó y su teléfono sonó. Era un número extraño, pero aun así contestó y la extorsión comenzó:

-“¿Aló?”, dijo Antonio.

-“Buenos días, ¿Estoy comunicado con Antonio Fernández?

-“Sí, soy yo”, respondió intrigado el hombre.

-“Queremos felicitarlo. Usted ha sido seleccionado para Mi Casa Bien Equipada. Necesitamos algunos de sus datos para verificarlos en el sistema y, además, necesitamos los datos de dos personas más como referencias personales”.

La alegría se apoderó del hombre, quien aún no se imaginaba estaba siendo víctima de un engaño y accedió a la petición de la extraña voz. Dio los datos completos de dos amigos, dueños de negocios de ferreterías.

-“Próximamente lo llamaremos de nuevo para ampliar información”.

-“Perfecto, espero su llamada. Muchas gracias”, dijo Antonio mientras retiraba el teléfono de su oído y colgaba la llamada con una gran sonrisa en el rostro.

Horas después, uno de sus dos amigos lo llamó preocupado para contarle lo que le estaba sucediendo:

-“Antonio un tipo me llamó para extorsionarme, me dijo que sí no hacía todo lo que me decía me matarían a mí y a mi familia. No sé qué hacer”.

En ese instante Antonio recordó que le había dado el número a aquella voz extraña del que nunca supo su nombre.

-“Amigo, yo le di tu número a alguien que me llamó para felicitarme por ser seleccionado para Mi Casa Bien Equipada. Me dijo que necesitaba dos referencias personales y le di tus datos y los de Manuel”, le contó consternado Antonio.

Este es el ‘modus operandi’ que se ha hecho común entre los delincuentes que, sin necesidad de salir de prisión, utilizan los teléfonos móviles para extorsionar a cualquier persona, haciéndoles creer que se ha ganado “el premio gordo”.

Experto aconsejó que ante esta situación lo más recomendable es la calma. “La persona que es víctima de extorsión lo primero que le ocurre es que entra en pánico y eso no es recomendable. Al estar en un lapso de shock, el afectado accede a todo lo que su interlocutor le ordena para evitar que lo que le dice lo haga realidad”, comentó un funcionario, y agregó: “Lo que recomiendo es que inmediatamente de parte a las autoridades para que sean ellos quienes se encarguen de hacer lo que corresponde”.

Por su parte, comentó que la víctima debe alertar a todos sus allegados para que se mantengan atentos a cualquier llamada extraña. “También recomiendo que al momento de recibir la llamada traten de grabarla. Igualmente, si le llega un mensaje de texto, no debe borrarlos para que queden como evidencia de lo que le está sucediendo. Eso ayuda para localizar a los responsables de la extorsión”, explicó el experto.

Otra de sus recomendaciones es que las víctimas tomen las medidas necesarias para su propia protección y la de los suyos. “Las personas deben asegurar sus viviendas o el local por cualquier medio posible, para que así eviten daños si los extorsionadores intentan atacarlos. Lo más importante es que los afectados no accedan a realizar ningún pago. Deben denunciar”, sentenció el uniformado.

A diario el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana recibe un aproximado de 30 a 40 denuncias por semana. “La manera de extorsionar varia. Hemos recibido denuncias donde los delincuentes ofrecen paquetes de premios. En algunas oportunidades piden a las víctimas que transfieran dinero y luego comienzan con el psicoterror”, expresó la fuente policial.

“Todos los extorsionadores son de cárceles, localizan un teléfono, seleccionan un número al azar y allí comienzan a generar presión en la víctima. Seguimos mejorando las estrategias para acabar con estos ‘modus operandi’ en su totalidad”, finalizó la fuente policial.

Foto: Mysol Fuentes

Noticia al Día