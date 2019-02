Pompeo: "El espíritu del pueblo para vencer a la tiranía se mantiene vivo

febrero 14, 2019 - 8:07 pm

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, indicó este jueves que los ciudadanos venezolanos se mantienen comprometidos con el cambio político en el país.

“El espíritu del pueblo para vencer a la tiranía se mantiene vivo”, publicó Pompeo en Twitter.

Pompeo comentó que durante la marcha en conmemoración del día de la juventud los venezolanos mostraron una resolución similar, a la que tuvieron los jóvenes que lucharon en la Batalla de la Victoria para conquistar la libertad de Venezuela, al ser convocados por Juan Guaidó para “restaurar la democracia en el país”.

“A medida que los venezolanos conmemoraban el día de la juventud, en el que ganaron una poderosa batalla por la independencia, vimos esa misma resolución en respuesta al llamado de Juan Guaidó para lograr la democracia en Venezuela”, añadió.

As Venezuelans commemorated Youth Day, on which they won a mighty battle for independence, we saw that same resolve in response to @jguaido’s call for a democratic #Venezuela. The spirit of the people to vanquish tyranny lives on. #EstamosUnidosVE #DiaDeLaJuventud #12Feb pic.twitter.com/ZpG6rMKgQe

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 14, 2019