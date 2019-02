Pompeo dice que EE.UU. “está de pie con la gente valiente de Venezuela”

febrero 17, 2019 - 6:32 pm

Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, expresó que el pueblo estadounidense está de pie con la gente valiente de Venezuela.

Así lo dijo este domingo por medio de su Twitter, recalcando que deben permitir la ayuda humanitaria.

“El pueblo estadounidense está de pie con la gente valiente de #Venezuela. Se debe permitir que la ayuda humanitaria llegue a ellos”, expuso.

The American people stand with the courageous people of #Venezuela. Humanitarian aid should be allowed to reach them. #EstamosUnidosVE https://t.co/uFF9owdgtU

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 17 de febrero de 2019