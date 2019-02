Pizarro: La prioridad de la ayuda humanitaria serán niños y adultos con desnutrición

febrero 5, 2019 - 6:56 am

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) y coordinador de la ayuda humanitaria, Miguel Pizarro, informó que el proceso de entrega de ayuda humanitaria cuenta con dos etapas. La primera consiste en organizar equipos de trabajo y la segunda, establecer los centros de acopio en Colombia desde este fin de semana.

Pizarro detalló que la prioridad es atender a niños y personas que necesiten alimentos y medicinas para vencer la desnutrición. “Nosotros no somos la negación. Queremos salvar vidas y en este escenario nos encantaría implementar la respuesta completa pero hasta que no cese la usurpación no se puede”, aclaró el parlamentario.

El legislador desestimó el argumento del gobierno de Nicolás Maduro de que la ayuda humanitaria es una invasión militar y aseguró que la intención es abastecer de medicinas, fórmulas proteícas, nutrientes y todo lo que se necesite en los hospitales del país.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana solicitó al gobierno que se concedan permisos necesarios para disponer de la ayuda humanitaria como medio para mitigar el impacto de la crisis.

Además, exigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, que cumplan con el deber de estar al servicio de la población.

Por otra parte, la institución católica, es necesario una ruta de transición que conlleve un proceso electoral con garantías y que se genere de forma pacífica.

El monseñor José Trinidad Fernández, obispo auxiliar de Caracas, urgió a los actores políticos del país, recuperar el rumbo democrático para que se recupere el Estado de Derecho.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guidó, hizo un llamado este lunes a la Fuerza Armada Nacional para permitir la ayuda que aseguró atenderá entre 150.000 y 200.000 habitantes.

La ayuda que está en camino, según precisó, es para cubrir las necesidades por un mes de cinco hospitales tipo cuatro.

Reiteró el llamado a todos los venezolanos a estar pendientes para que participen en una gran movilización cuando se dé a conocer la llegada de la asistencia humanitaria “para resguardarla”, ante la pretensión de los funcionarios de Maduro de impedirla.

“En las próximas horas especificaremos el lugar y la capacidad de los otros centros de acopio en Brasil y en el Caribe”, dijo.

Por su parte, la organización Cáritas, aclaró que la ayuda humanitaria “se guía por protocolos aceptados internacionalmente para dar respuestas a situaciones de graves crisis. En este sentido no atiende a intereses políticos, sino al bien del pueblo más vulnerable cuando un país no cuenta con los recursos para hacerlo”.

Esta asistencia “no resuelve los problemas del país. Solo mitiga los impactos sobre la gente más pobre: riesgo alto de morir y sufrimiento masivo. La ayuda está destinada a los más vulnerables que no tienen medios para afrontar la situación”, dijeron en un comunicado.

Agregaron que la ayuda humanitaria es limitada en cobertura y tiempo y “debe ayudar a preparar a la población para valerse por sus propios medios”.

“No abastece los mercados con los diversos productos de la dieta básica. Los insumos que llegan son principalmente terapéuticos. La ayuda alimentaria no suele ser de alimentos habituales, sino raciones de emergencia y suplementos para niños y ancianos con déficit nutricional”, detallaron.

Señalaron que esta organización católica “se sumaría a la ayuda humanitaria en esta crisis solo si se trabaja con los mecanismos apropiados y bajo los principios de respeto a los derechos humanos y humanitarios”.

Banca y Negocios/Maikel Yriarte