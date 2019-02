Pence: Nuevas sanciones demuestran que seguiremos actuando por Venezuela

febrero 15, 2019 - 9:18 pm

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, expuso que las recientes sanciones de este país en contra de los funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro demuestran que seguirán actuando por los derechos humanos de Venezuela.

Expuso que están del lado del pueblo y de la Constitución.

Reiteró su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

“Las nuevas sanciones contra los miembros de Maduro son una clara señal de que continuaremos actuando contra quienes amenazan la libertad y los derechos humanos en Venezuela. Estamos de pie con el pueblo de Venezuela, su constitución y Pres. Juan Guaidó para apoyar la entrega de ayuda humanitaria y una transición democrática”, dijo en su Twitter.

New sanctions against Maduro insiders are a clear signal we will continue to act against those who threaten freedom & human rights in VZ. We stand w/ the people of Venezuela, their constitution & Pres. Juan Guaido to support delivery of humanitarian aid & a democratic transition.

— Vice President Mike Pence (@VP) 15 de febrero de 2019