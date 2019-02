Para pintarse el pelo hay que gastar la mitad de un salario mínimo

febrero 26, 2019 - 9:57 am

Debido a los altos costos de los productos de belleza las mujeres venezolanas han tenido que ingeniárselas para teñirse el cabello.

Las ideas van desde tintes caseros,hasta papel crepé. Aplicarse un tiente en el cabello se convirtió en un lujo por el que las mujeres en nuestro país deben pagar casi la mitad del salario mínimo.

Luego de un recorrido por distintos establecimientos de la ciudad de Maracaibo, se pudo concluir que: El tinte marca Mystic cuesta BsS. 7000, mientras que las cajas que contienen agua oxigenada y guantes desechables se ubican entre BsS 17000 y 23.000bsS respectivamente.

Estos precios hacen referencia a las marcas más económicas de tintes que existen actualmente en el mercado zuliano, evidentemente existen marcas de mayor calidad pero, de costos superiores.

Las mujeres indicaron que los precios en las peluquerías han subido muchísimo, pues la aplicación de un tinte cuesta en salones de belleza poco lujosos, BsS. 30.000, mientras que las mechas en cualquier salón de belleza son cobradas en $, el costo de estas en la actualidad es de aproximadamente 10$ solo la mano de obra.

La importación de tintes trajo sus consecuencias: la escasez del producto de marcas reconocidas y los altos costos de dicho producto, ha originado que las mujeres tengan o que conformarse con marcas poco conocidas o simplemente dejar la pintura del cabello para después. Puesto que hoy en día existen otras prioridades, como la comida y los gastos escolares de los hijos de todas las familias venezolanas.

Según declaraciones de algunos propietarios de salones de belleza, las marcas más reconocidas del mercado, no se encuentran en los anaqueles debido a la baja producción de las empresas privadas de tintes y coloración del país. “Los distribuidores nos dicen que no tienen disposición de productos porque el Gobierno no les facilita divisas, la materia prima para hacer los tintes y decolorante son importados, y comprar con el dólar paralelo no les resulta rentable” mencionó una propietaria de un salón de belleza.

Marcas como Evolution y Yellow actualmente rondan los 35.000BsS, precio que representa un gran golpe al bolsillo de las mujeres venezolanas pues, recordemos que el salario mínimo actualmente en Venezuela es de 18.000bsS. Una joven que compra con frecuencia dicho producto señaló: “No hay variedad de tonos en las marcas económicas y las más costosas son casi una semana de trabajo”.

En la mayoría de las peluquerías, las encargadas piden a las clientes llevar el producto pues no tienen disponibilidad debido a los altos costos. Esta crisis en el sector de la coloración ha llevado a las venezolanas a tener que mostrar sus canas, pero, las más valientes siguen comprando su tinte por encima de sus altos costos.

Con información: Diario La región/ Noticia al Día

Vania Vasquez