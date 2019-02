Palabras de Daniel Habif en el concierto de Cúcuta

febrero 22, 2019 - 4:40 pm

Con unas intensas palabras el conferencista mexicano Daniel Habif envió un mensaje de unión, esperanza y motivación a Venezuela ante los presentes en Cúcuta en el concierto y al mundo.

“Venezuela sueña con bombas que se convierten en dulces caricias, balas que se convierten en manos que se estrechan y jaulas que no tienen candados, ¿Cuántos creen que vale la pena soñar con esto? la paz es un sueño que vale la pena soñar toda la vida, Venezuela no dejes de soñar nunca, tú no perdiste tus sueños, solo te nublaron la vista, pero hoy has recuperado la visión y nada ni nadie te detendrá, hoy me han enviado a decir que doblemos nuestras rodillas y las usemos como granada (…) Ruge Venezuela, ruge, ruge”.

Durante el mensaje Habif hizo mención a la belleza y riquezas de Venezuela, asi mismo incluyó los términos de pacificación que promueve a través de sus conferencias, las cuales por año alcanzan hasta las 350 en diversas partes del mundo.

“Venezuela, hoy no será tu muerte, sino tu nacimiento. Pronto vivirás como Dios te trajo al mundo, sin cadena, sin hambre, sin dolor. Venezuela tú no eres de abajo, tu eres de arriba Venezuela en ti hay poder. Muchos te dirán mañana que no vale la pena volver a luchar pero es tiempo de limpiarse y sacudirse el polvo”, finalizó Habif.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día