Ozuna declaró este viernes ante la fiscalía de San Juan Puerto Rico

febrero 23, 2019 - 4:57 pm

El artista puertorriqueño Ozuna declaró este viernes ante la fiscalía de San Juan en calidad de testigo. Procedimiento que forma parte de la investigación que se está llevando a cabo debido a la muerte del trapero Kevin Fret, quien fue asesinado el pasado 10 de enero en la capital de la isla.

Antonio Sagardía, abogado defensor del artista indicó que su cliente declara ante la fiscalía en calidad de testigo, pero, que no es sospechoso dentro de la investigación por la muerte de kevin quien falleció tras recibir ocho disparos.

“La fiscal encargada del caso, Betzaida Quiñones, me confirmó que Ozuna no es sospechoso”, matizó el abogado y antiguo secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Antonio informó antes de la audiencia que no tiene conocimiento preciso de las interrogantes que la fiscal le hizo a su defendido, y que sin duda, el objetivo de esas preguntas era la obtención de algún dato de valor para el desarrollo del caso.

El cuerpo policial de Puerto Rico actualmente investiga la muerte del artista, conocido por ser un intérprete de trap homosexual, de varios disparos en el distrito sanjuanero de San Juan mientras conducía una motocicleta. Fret conducía por la Avenida Eduardo Conde de San Juan una motocicleta de su hermano, Steven, cuando un desconocido comenzó a dispararle. El asesino se quedó con del teléfono celular y la cartera del cantante. Steven, el hermano del artista aseguró que el asesinato fue totalmente encargado por alguien con mucho poder.

Con información El Farandi/ Noticia al Dia

Vania Vasquez