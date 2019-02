Orgasmo de la periodista en vivo probando un juguete sexual: Video hot

febrero 4, 2019 - 4:13 pm

Periodista probó consolador en vivo y acabó con ruidoso orgasmo pic.twitter.com/D49KFEb7Uq — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 4 de febrero de 2019

Se trata de una periodista que asiste a diversas ferias sobre sexo y es famosa en Youtube por sus podcast. Ella es, Alice Vaughn que ganó mucha fama en las redes y en los últimos días se viralizó su reacción cuando se sentó sobre un juguete sexual.

La conferencia se llevó a cabo en Estados Unidos, donde están los próximos juguetes sexuales que saldrán al mercado en la próxima temporada.

Vaughn probó la “Motorbunny” una especie de asiento que cuenta con un borde en la parte superior que estimula el clítoris con diferentes niveles, velocidades de vibración y movimientos.

La presentadora no quiso irse del lugar sin probar el artefacto y se sentó en él mientras grababan sus reacciones. Al principio no fueron muy notorias pero no pudo contener sus reacciones cuando subió la potencia.

Su cuerpo logró llegar al clímax dándole un orgasmo que quedó grabado ante la sorpresa del camarógrafo.

Crónica