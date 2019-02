Oído al Doctor… Atención a la fiebre (Dr. Gabriel Gutiérrez Valencia)

febrero 28, 2019 - 12:52 pm

La fiebre se define como el aumento de la temperatura corporal (sobre 38 grados C) , que en condiciones normales en promedio varía cercano a los 37 grados C, la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, así como la tos, el estornudo trata de eliminar agentes externos que nuestro organismo considera extraños, en este caso el aumento de temperatura corporal trata de “eliminar” agentes que entran en nuestro sistema como por ejemplo virus, bacterias. Es por ello que desde niños hasta adultos pueden presentarla .

La fiebre en sí no debe durar mucho tiempo ni llegar a ser tan alta (40 grados) es en estos casos que ya debemos tomar medidas y buscar atención médica. Pero una pregunta importante es ¿que debemos hacer ante la fiebre?

Siempre debemos hidratarnos, al aumentar la temperatura y presentar sudoracion se pierde líquido, lo que sí es constante y no prestamos atención puede llevar a la deshidratación. Si la fiebre se acompaña de diarrea o vomito, debemos acudir de inmediato a la emergencia de su centro más cercano ya que dependiendo de la gravedad puede ameritar hidratación por vía endovenosa (venas) para evitar complicaciones

Debemos controlar la temperatura, podemos usar paños de agua temperatura ambiente, (no hielo no refrigerada) colocarlos en la frente o debajo de las axilas

Usar ropa fresca, no sobreabrigarse, aquí se cae el mito de las abuelas de “sudar la fiebre” y colocar abrigo excesivo ya que puede ser contraproducente

Se puede usar acetaminofen para evitar que suba la temperatura, siempre evitar aspirina, todos los medicamentos se ajustan al peso del paciente en caso de bebés o niños revisar la última fórmula médica para ajustar la dosis evitar “tapitas, chorritos,” usar gotas, inyectadoras o jeringas sin agujas, solo para cuantificar la cantidad

Otro mito es el baño de agua fría, trate en casos de niños exponerlos a estos baños, lo ideal es agua fresca a temperatura ambiente y hacer fricción en la piel durante el baño, ya que está fricción (tipo masaje) es la que logra disminuir la temperatura corporal

En casos de niños menores de 3 meses evaluar si está amamantando, llorando excesivamente y no calma con nada, llevarlo a la emergencia más cercana ya que en estos casos donde el bebé no tiene el desarrollo de los mecanismos de defensa puede ser una infección que amerita realizar exámenes de laboratorio

Hay situaciones especiales donde el aumento de la temperatura corporal se deben a causas específicas como por ejemplo:

Vacunacion. Al colocar las vacunas se inyectan bacterias o virus “inactivos” o atenuados, el objetivo es que no produzca la enfermedad sino que nuestro sistema inmune lo reconozca para que cuando se exponga al verdadero virus o bacteria sea la respuesta de nuestro sistema más rapida y logre controlar la infección. En estos casos se recomienda indicarle medicamentos como acetaminofen el día de la consulta para que el malestar y fiebre sea menor

Dientes. En niños puede presentarse fiebre con la salida de piezas dentales, se recomienda igual la toma de medicamentos como acetaminofen a dosis acorde su peso y edad

Exposición al sol. En casos de larga exposición solar puede presentarse aumento de la temperatura corporal , siempre hay que hidratarse a estos casos y colocar toallas húmedas a temperatura ambiente con agua fresca

Es importante siempre buscar atención médica en casos donde se mantenga por varios días la fiebre, o que sea muy alta, que no calme con las medidas y medicamentos antes recomendados, que presente convulsiones, vomitos, diarrea.

El presente artículo es de orientación y nunca sustituye una consulta médica, evitemos consultas por teléfono o whastapp y acudir a su centro más cercano en caso de ser necesario. Cualquier duda puede escribir a [email protected]

Dr Gabriel Gutiérrez Valencia

Especialista en Otorrinolaringología

Instagram: Drgabrielgutierrez