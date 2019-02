Novaro saborea el éxito con “Bésame”

febrero 20, 2019 - 9:01 pm

A casi dos meses de su debut en la industria musical, Novaro saborea el éxito y la buena receptividad que ha tenido su primer sencillo promocional titulado “Bésame”.

Producida por el colombiano Francisco Romero, en co-autoría con Novaro y Carli Rey, bajo la responsabilidad en mezcla y máster del ingeniero, nominado al Grammy, Rafael Pirela, nos presenta un ritmo diferente con una fusión latín anglo con pop, el cual cuenta la historia de una pareja que llega al punto final de su relación, pero no quieren despedirse sin antes darse “el último beso”.

“La pasión por la música la he tenido siempre, además, me gusta ser diferente, hacer mi propio camino. No es reggaetón, tampoco es pop como tal, Es un pop latino con algunas tendencias actuales, lo que me diferencia en el sonido, el estilo musical y la escala con la que grabamos el tema. Soy tenor, pero lo grabé barítono, en tonos graves”, asegura el intérprete de Bésame, quien considera a Eros Ramazotti y Alejandro Sanz algunas de sus influencias musicales.

El video fue grabado en Caracas en tres locaciones: en el aéreo club de la carlota, en el hatillo y en el auditorio de la Universidad Simón Bolívar, contando con talentos venezolanos como Anthony Millán en la dirección de la productora Reinos Films.

Novaro estuvo de gira nacional visitando los diferentes medios de televisión y radio en caracas, Valencia, Maracay y Puerto Cabello para más adelante retomarla y seguir hacia oriente, Porlamar, Barquisimeto y zona Andina.

Gracias a sus más de 50 mil visitas en su canal de YouTube de Novaro Music, ya hay cuatro países que ya escuchan su musica como España, México, Colombia, Estados Unidos, específicamente en Miami y por supuesto Venezuela, además, “Bésame” está en todas las plataformas digitales.

