no hay protagonista confirmado para el film de Matt Reeves: "The Batman"

febrero 23, 2019 - 9:28 am

Recientemente se maneja la posibilidad de que Armie Hammer sea el protagonista de la nueva cinta “The Batman” de Matt Reeves.

Luego de que Affleck le dijera adiós al papel de Batman, muchos de los actores cotizados de Hollywood actualmente están compitiendo por el aclamado papel.

Aunque en un inicio se pensó que Armie Hammer era el candidato, este rumor fue extraoficialmente desmentido poco después.

La web Revenge of The Fans indicó hace poco que Warner Bros estaba en “conversaciones avanzadas” con Armie Hammer protagonista de Call Me By Your Name y Operación UNCLE para ser el nuevo Bruce Wayne. Pero, se desconoce si Armie Hammer, esté realmente dispuesto a encarnar a un personaje de tanto renombre como lo es “The Batman”.

Sin embargo, varios han sido los medios encargados de desmentir la información dada en La web Revenge of The Fans en días recientes. The Hollywood Reporter, asegura que Warner Bros aún no ha iniciado ningún tipo de conversaciones con actores. “No es cierto” Pero, eso no quita el hecho de que Matt Reeves tenga ya en mente un posible candidato.

Cuatro son los actores que suenan para el papel: Jake Gyllenhaal, Scott Adkins, John Hamm y Robert Pattinson pero, ninguno de ellos aun confirmados. Curiosamente, el nombre de Armie Hammer ya había sido relacionado con la cadena D.C. Cuando se aseguró que estaba en la lista de casting para interpretar a Hal Jordan/Green Lantern. La próxima aparición del caballero oscuro en la gran pantalla está fijada para el 25 de junio de 2021, fecha de estreno prevista para The Batman, de Matt Reeves.

Con información El Espectador/ Noticia al Día

Vania Vasquez