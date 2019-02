Niños y dibujos cuestión de ¿genética o habilidad?

febrero 1, 2019 - 4:54 pm

Dibujar es algo casi innato a la especie humana, de hecho, es una de las habilidades que aprender los niños apenas empiezan a tener conciencia en sí mismos, garabatear es uno de los mayores placeres de los niños desde sus primeros años de vida.

Ahora, un equipo de investigadores de la King´s College London ha intentado averiguar si la habilidad para dibujar es genética y, también, si nos dice algo sobre la inteligencia de los más pequeños de la casa.

Los investigadores reunieron un grupo de niños y les pidieron que dibujaran a un ser humano los dibujos fueron sometidos al llamado “El test del dibujo” Este fue creado en los años 20 para evaluar la inteligencia de los niños. Resultando que los niños de 4 a 7 años realizaron los dibujos más coherentes concluyendo así que estas edades son las época en la que los padres pueden más fácilmente potenciar mediante el dibujo la inteligencia en sus hijos.

¿Y si mis hijos no dibujan bien, tengo que preocuparme?

En lo absoluto, la capacidad de tu hijo no está dada por los genes únicamente también existe la variable ambiente, porque por más habilidades que tenga para el dibujo, si el niño no se desarrolla en un ambiente amoroso este tendrá sin duda dificultades al momento del aprendizaje. Es decir saber dibujar no determina la inteligencia de tu hijo.