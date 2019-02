Nicolás Maduro está siendo acusado de asaltar el 10% de las reservas

febrero 1, 2019 - 4:41 pm

El senador Marcos Rubio asegura que Nicolás Maduro asaltó las reservas de oro del Banco Central de Venezuela(BCV).

“Maduro está asaltando las reservas de oro de Venezuela para obtener dinero en efectivo. Ya ha robado al menos 10% de las reservas totales en la última semana. Espero que los Emiratos Árabes Unidos y Turquía no sean cómplices de este escandaloso crimen. Cualquier empresa involucrada se enfrentará a las sanciones de Estados Unidos”, advirtió Rubio en Twitter. así lo reseño el diario El Nacional.

Maduro is raiding the gold reserves of #Venezuela to generate cash. He has already stolen at least 10% of total reserves in the last week.

I hope the UAE & Turkey will not be accomplices in this outrageous crime.

Any any companies that are involved will face U.S. sanctions.

— Marco Rubio (@marcorubio) February 1, 2019