No aceptan billetes de 2, 5 y 10 bolívares en Maracaibo

Usuarios del transporte público de Maracaibo elevaron su queja a Noticia al Día por la negativa de los choferes en recibir billetes de baja denominación

La crisis con el transporte público en la ciudad de Maracaibo continúa, ya no sólo por la falta de unidades para cubrir la demanda, sino que aunado a ello los choferes de las diferentes rutas de la capital zuliana le han dado un ultimátum a los billetes de 2, 5 y 10 bolívares soberanos, alegando únicamente: “No nos lo reciben”, sin especificar a quiénes se refieren.

La frase es un eco estruendoso, pues es lo que más se escucha en las unidades de transporte, ya que algunos usuarios aseguran que les han pedido que se bajen del vehículo intempestivamente al no tener la cantidad del pasaje en billetes de 50 y de 100 bolívares.

“Te dicen que no, que no los aceptan y te bajan o no dejan montar, ya me ha pasado dos veces. En los buses sobre todo es en donde más pasa, hay unos que por consideración te miran, te miran con malos ojos y no te cobran, pero otros que se pasan. Ese es el día a día del pasajero en Maracaibo”, dijo Mariana Contreras.

Muchos consideran injusta la situación debido a que alegan que en la mayoría de las entidades bancarias los montos son entregados de forma combinada en la que incluyen estos billetes tan mal vistos por los chóferes del transporte público.

“No considero justo que los choferes quieran sacar esos billetes de circulación, eso es insólito porque para colmo de males eso es lo único que están dando el banco ahora. A diario tengo que gastar 400 bolívares para ir y venir de la universidad y luego 100 para ir al trabajo, quien me está ayudando es mi papá y así no se puede”, José Báez.

“Un cigarrito a 100 bolivitas”

Paralelo a la situación del transporte público también se encuentran los comercios informales, de los cuales sus dueños también han extendido la restricción de los billetes alegando que los mismos no son recibidos por los proveedores de mercancía para la venta, como el caso de cigarrillos y golosinas.

“No los acepto. Porque si yo me aparezco con billetes de 2 o de 5, todavía de 10 hay que pensarlo, los vendedores me los tiran en la cara y no me venden nada. Y todo eso se está comprando es por efectivo. Por ejemplo de una caja de cigarros hago 2000 bolívares, nada mas de gano 200 bolívares y si me pongo a recibir eso pierdo”, dijo Carlos Mavarez, vendedor del comercio informal.

