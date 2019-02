Murió Lisa Sheridan, actriz de CSI y Halt and Catch Fire

febrero 28, 2019 - 3:52 pm

Lisa Sheridan, una actriz estadounidense de 44 años conocida por sus participaciones en las series de televisión Halt and Catch Fire, Invasion, Scandal y CSI, fue hallada sin vida el lunes pasado en su departamento de Nueva Orleans, Estados Unidos. Su manager, Mitch Clem, fue el encargado de confirmar el deceso y de remarcar que las causas de su fallecimiento aún no están esclarecidas.

“Todos amamos mucho a Lisa (Sheridan) y estamos devastados por la pérdida”, expresó Clem, quien descartó la posibilidad de que su representada se haya quitado la vida. “Estamos a la espera de un informe sobre la causa de la muerte”, agregó.

Muchos compañeros de elenco de Sheridan, sorprendidos por la noticia e invadidos por el dolor, la despidieron a través de las redes sociales. Su amiga Donna D´Errico, con quien trabajó en la serie Invasion en 2005 cuando interpretaba a Larkin Groves, la recordó en su cuenta de Facebook con un extenso mensaje. “Acabo de enterarme de que mi querida amiga, la actriz Lisa Sheridan, ha fallecido. Fue encontrada el lunes por la mañana. Estoy aturdida”, escribió junto a fotos que ilustran su cercana relación.

“Es muy raro encontrar almas amables y gentiles como la de ella en esta industria, esta ciudad… incluso este mundo. Verdaderamente una de las personas más genuinamente dulces y gentiles que he conocido en mi vida. Ella trajo una dulzura y una energía brillante a cualquier habitación en la que pudiera entrar… incluso en sus tiempos más oscuros”, continúo D´Errico y finalizó: “Acababa de hablar con ella y todo parecía genial y ella parecía feliz y de buen humor. Todos los que la conocían la amaban y la adoraban. Adiós y buenas noches dulce ángel… te extrañaré terriblemente”.

Lisa Sheridan trabajó en más de 30 series, pero en las que más llamó la atención fueron Halt and Catch Fire, Invasion, Scandal y CSI: Las Vegas. Había comenzado su carrera actoral a los 11 años con una obra de teatro. Su última aparición en la televisión fue en la serie Murder in the First en el rol de Laura Clark.

Con información de La Nación

