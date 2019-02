Ideas de cenas sexys para el Día de San Valentín para enamorar

febrero 14, 2019 - 2:47 pm

Si eres de las que esperará a su pareja porque prefieren la intimidad del hogar que salir a comer te traemos las ideas de cenas para el Día de San Valentín

Son muchas las opciones entre las que puedes escoger para preparar cenas para el Día de San Valentín. Una de las opciones más rápidas, económicas y sorprendentes si sabes combinar sabores y texturas son los canapés, que si le añades unas copas de vino blanco y una decoración bien cuidada, la iluminación adecuada a base de velas, flores y un detalle personal, tendrás el entrante perfecto.

Quesos y galletas

Como inicio, no te compliques con platos calientes, porque si no es puntual, te molestará tener que recalentar. Para empezar, puedes hacer una tabla con unos 4 o 6 quesos, unas galletas y unas rebanadas de buen pan para acompañarlos es suficiente, solo deberás dárselos de la boca para iniciar la faena.

Pastas

Las pastas son muy sencillas, y si agregas mariscos, seguro le harán sentir de lujo, además puedes prepararla en lo que conversan y quedará maravillado de tu habilidad. Se hace en 15 minutos, 10 para que la pasta quede al dente, y 3-4 para terminar el plato, lo mejor es que podrán competir succionando los fideos como en aquella película de Disney y terminar cada bocado con un beso.

Ensaladas de espárragos

Es buena idea tener una pequeña ensalada verde, almendras fileteadas y vinagreta con miel para aderezarla, estos son perfectos para incidentes entre los dientes, que pueden ayudarte a hacer bromas sobre esta posibilidad, sería una forma de divertirse y de reírse el uno del otro, haciendo de la cena algo mucho más íntima e inolvidable. Y los espárragos, son una opción mucho mejor, si los consigues frescos.

Pizza

Una idea fantástica y divertida, sería tener una pizza hecha por ti misma con sus ingredientes favoritos y mucho queso. La puedes tener en el refrigerador lista para hornearse para el momento en el que les vuelva a dar hambre. Esta idea es genial si tu pareja come alimentos que a ti no te agradan tanto, porque una sola pizza puede presentarse combinada: mitad de mariscos por ejemplo y mitad de salami, chorizo o jamón serrano. Hombre o mujer, agradecerá que no pretendas platos rebuscados, muy exóticos o complicados.

Frutas y chocolates para el cuerpo

Procura tener fruta fresca y chocolate en varias presentaciones pequeñas, por ejemplo: un fondue de chocolate y pequeñas frutas para darse en la boca, será muy divertido, si se chorrean de chocolate, olvida la servilleta, para eso, la lengua limpia muy bien o, tener una salsa de vainilla con frutillas, en el refrigerador es un postre divino, simple, no requiere cocción y gusta a muchos, si no se lo come tu pareja porque prefiere comer algo más, te lo comes al día siguiente que despiertes con hambre.

Estas consejos, son solo para que tengas y combines tus propias ideas adaptadas a la persona a la que deseas agasajar, y si lo tuyo no es la cocina, unos quesos pan, vino y una caja de buenos chocolates surtidos, o unos tarros pequeños de helado en los dos sabores clásicos pueden resolver tus ideas de cenas para el Día de San Valentín y será suficiente para quien en realidad, cenar es en lo que menos piensa.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día