Marvel vs. DC: una historia a través de sus supuestos plagios

Marvel y DC. DC y Marvel. La historia del duopolio entre las dos grandes editoriales que (aunque no por completo) han copado el género de superhéroes está inundada de personajes épicos, de creadores con una imaginación superdotada, de universos inabarcables… pero también de constantes similitudes y en algún caso plagios cantados por una parte como la otra. Aunque DC fue anterior en el tiempo, tanto ella como Timely Comics, el germen de Marvel, fueron los padres del actual fenómeno que domina la salas de cine. Sus dibujantes y guionistas se basaron en distintas mitologías -Thor-, leyendas populares -Green Arrow como Robin Hood- y relatos clásicos -Hulk como trasunto de Dr Jekyll y Mr. Hyde- para crear sus personajes. Y lógicamente, llega un tiempo donde las ideas tienden a agotarse.

Sin embargo, a pesar de la rivalidad que se presume entre Marvel y DC, lo cierto es que las dos editoriales han mantenido una competencia bastante sana durante mucho tiempo. No en vano, ya en 1976 se pactó un número conjunto donde aparecían Spider-man y Superman unidos, e incluso en los 90, en plena crisis de ventas, ambas fusionaron sus universos y personajes dando como resultado seres tan extraños como Darkclaw, una amalgama no perfecta entre Batman y Lobezno.

Pero no cabe duda que durante más de 70 años de historia ambas casas han podido ser acusadas, y no sin razón, de plagiarse mutuamente prácticamente desde sus orígenes hasta la actualidad. Estos fueron algunos de los grandes copias y personajes sospechosamente similares que marcaron su historia.

Cómo la JLA inspiró Avengers o las copias de Superman y Capitán América

Es conocida y aceptada la historia que cuenta que el nacimiento de los actuales Vengadores se debe en gran medida a una partida de golf que compartieron los que por entonces eran los máximos jefes de DC y Marvel. Según se cuenta en Marvel: The Untold Story, Martin Goodman, editor de Marvel y Jack Liebowitz, su homólogo en DC, estaban una tarde de 1961 jugando al golf cuando Liebowitz le comentó a su competidor -que entonces no parecía serlo tanto- lo bien que estaba funcionando a nivel de ventas La Liga de la Justicia. Goodman llamaría ese mismo día a Stan Lee, quien ya llevaba más de una década trabajando en la editorial para que creara un grupo de superhéroes unidos. De la mente de Lee surgiría en primer lugar Los 4 Fantásticos, un grupo que aportaba como distintivo el ser una familia y un grupo de amigos por encima de todas las cosas. El éxito de este cómic hizo que poco a poco Marvel integrara a muchos de los personajes que había desarrollado poco después en los primeros Vengadores.

Que esto pueda considerarse un plagio es del todo exagerado, pero marca la línea de salida de las sinergias e inspiraciones mutuas que se dieron entre ambas cabeceras durante décadas. No en vano, Marvel ha perseguido en varias ocasiones encontrar un homólogo en su universo a Superman (creado en 1938), el primer gran superhéroe moderno, con nombres como Hiperión (1969), también un extraterrestre que solo es débil a un material llamado ‘argonita’, análogo de la kryptonita o Sentry (2000), otro personaje con poderes similares y que es bien aceptado por la sociedad.

Pero yendo al otro bando, en DC también encontramos intentonas por llevarse a su terreno a los héroes más clásicos de Marvel. El Guardián (1942) es un policía de Metrópolis que usa un escudo y se asemeja de forma casi calcada a Capitán América (presentado un año antes). El truco aquí está en que ambos personajes fueron obra de Joe Simon y Jack Kirby, quienes salieron de la primigenia Marvel por no estar de acuerdo con el porcentaje de beneficios que se les había asignado dado el éxito de ‘El Capi’. Y es que, como veremos, buena parte de estas ‘copias’ se deben principalmente a las contínuas idas y venidas de creadores de una editorial a otra en busca de mejorar sus contratos. Posteriormente, Commander Steel (1978) fue otro intento de DC por tener un símil de Steve Rogers en sus filas.

Otro caso de calco entre personajes clásicos es el de Aquaman y Namor. El hederedo de Atlantis interpretado en la pantalla con gran éxito por Jason Momoa nació dos años después que Namor, creado en 1939 por Bill Everett. Además de su condición de atlantes, ambos pueden respirar en el agua y comunicarse con todos los seres marinos. Sin duda alguna, una coincidencia demasiado escandalosa como para serlo. La vida de Namor, que quedaría apartado hasta que lo recuperara Stan Lee ya en la década de los 60, frente a la continuidad que ha tenido Aquaman, ha hecho que este último sea más conocido. Por cierto, si Marvel aún no ha presentado a su hombre submarino en las pantallas es porque sus derechos siguen en manos de Universal.

De los Eternos a los X-men y Doom Patrol

De nuevo, una coincidencia bastante escandalosa es la que aparece entre X-Men y la Doom Patrol. DC lanzó a su ‘Patrulla condenada’ en abril de 1963, y Stan Lee y Kirby a la ‘Patrulla X’ en septiembre del mismo año. Ambos son un grupo de héroes inadaptados que en un principio ven como algo negativo sus poderes, tienen un líder en silla de ruedas (El Jefe y Charles Xavier) y unos enemigos llamados respectivamente La Hermandad del Mal y La Hermandad de los Mutantes malvados. Demasiadas casualidades. Arnold Drake, creador de La Patrulla Condenada, afirmó en varias ocasiones estar convencido de que Lee le robó las ideas gracias a guionistas y dibujantes que trabajaban de encubierto para ambas editoriales. Lo cierto es que la primera serie de La Doom Patrol solo duró 5 años, mientras que lo X-Men tuvieron una carrera mucho más conocida.

Como decimos, un factor fundamental en estas semejanzas tiene que ver con que muchos escritores y guionistas fueron cambiando de una editorial a otra. Jack Kirby fue quizá el caso más claro. Tras recalar en DC, allí dio rienda suelta a su imaginación, que en esa época estaba fascinada por las teorías del ‘diseño inteligente’ que a medio camino de la ciencia-ficción, defendían que el hombre había sido creado o al menos evolucionado por intervención extraterrestre. Con estas convicciones, Kirby creó en DC a los Nuevos Dioses en 1971, unos seres de enorme poder que se dividían entre el bien y el mal. Solo 5 años después, y tras volver a Marvel, recreó unos personajes muy similares basados en su visión cosmogónica en Los Eternos, otros personajes extraordinariamente poderosos creados como una rama mejorada del ser humano. Estos Eternos parece que serán ahora especialmente importantes en el Universo Cinematográfico de Marvel de cara a las nuevas películas. Aquí tienes una guía para conocerlos mejor.

Thanos y Deadpool: inspiraciones confesas de personajes de DC

Como sabrás, con los Eternos está emparentado Thanos, el villano más importante hasta la fecha del UCM. Pero el Titán Loco, presentado por Jim Starlin en 1973 y que después cambiaría su origen para hacerlo uno de estos seres celestiales, también está basado en otro malvado de DC: Darkseid, uno de los mayores rivales de Superman y miembro de los Nuevos Dioses.

Según ha contado Starlin, en principio los bocetos de Thanos se asemejaban a Metrón, otros de los nuevos dioses de Kirby, pero el jefe de Marvel en aquel momento le animó a copiar al verdaderamente importante, Darkseid. La armadura y su musculatura pareen desde luego similares. Quién puede pensar lo que habría cambiado el cine de superhéroes si DC hubiera lanzado antes que Thanos en la gran pantalla a su archienemigo original. Quizá hoy todo el mundo señalaría a Thanos como un gran plagio.

Quien también es un personaje que hoy triunfa en el cine pero que nació fruto de mirar demasiado a la competencia -y esta vez de forma descarada- es Deadpool. El mercenario bocazas se parece demasiado a otro mercenario que viste con una máscara dividida por dos colores muy marcados y que además también adquirió sus habilidades fruto de un experimento: Deathstroke, lanzado en 1980. Una década más tarde, Rob Liefeld, uno de los enfants-terribles del cómic, crearía el personaje sin ningún pudor copiando a Deathstroke. De hecho, su nombre de civil, Wade Wilson, es una copia más sobre el de DC, llamado Slade Wilson. La única diferencia, el humor exagerado del de Marvel y su tremendo éxito en comparación.

Las muchas copias de Marvel a DC empezando por Batman

La lista no acaba, y de hecho podría dar para escribir un libro. La Casa de las Ideas también intentó recrear su particular Batman en la figura de Caballero Luna (1975). Este personaje, a pesar de tener un origen distinto, también se basa en la figura de un humano rico sin poderes supernaturales, que parte del sentimiento de venganza para combatir a sus enemigos. Charlie Huston, guionista del relanzamiento del personaje en 2006, asumió en una entrevista que la comparativa no era infundada, aunque cada uno haya creado sus propias diferencias con el tiempo.

Pero hay más. Los críticos también ven semejanzas demasiado aparentes entre Arrow y Hawkeye, ambos arqueros, Cat Woman y Black Cat, dos calcos, Green Lantern y el cuerpo Nova, fudamentalmente iguales en su causa o Tornado Rojo y Visión, ambos dos androides con superpoderes y apariencia humanoide.

Y otras tantas de DC a Marvel acabando por Black Panther

En el bando contrario la lista tampoco acaba. DC es acusada de haberse inspirado de forma evidente entre La Cosa del Pantano y el Hombre Cosa, ambos surgidos también con pocos meses de diferencia, pero también de la reaparición de Bucky Barnes como villano, al igual que hizo después con Jason Todd, el segundo Robin que se acabó convirtiendo en Red Hood, o Imperiex de Galactus, ambos seres cósmicos.

El último de estos casos fue el que DC ofreció el año pasado, presentando a un personaje llamado Red Lion muy similar a Black Panther… justo cuando el héroe de Wakanda triunfaba en la pantalla. Las diferencias eran obvias, Lion es un dictador africano con superpoderes; un villano. Pero quien sabe si pronto se podría convertir en un antihéroe o dar un cambio de rumbo hacia el bando de los buenos para explotar el personaje de otro modo.

