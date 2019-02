Mario Isea: Yo soy el legítimo embajador de Venezuela en España

febrero 9, 2019 - 9:27 am

Mario Isea Bohórquez, embajador de Venezuela en España desde el año 2013, afirmó que estuvo en conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell. “Tuve la oportunidad de intercambiar varias palabras con el canciller Borrell y quedamos en seguir conversando”, dijo.

Por otro lado destacó que él fue el más sorprendido “en el cambio de 180 grados en la política, de promover una acción de diálogo a prácticamente sumarse a una opción que la práctica es injerencista”.

Por lo tanto, aseguró que fue designado embajador ante el reino de España en el marco de la convención de Viene para el Derecho Diplomático. “No he recibo un nombramiento por Twitter, ni el presidente que me desinó se autoproclamó en ninguna parte, no hay otro embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España, yo soy el embajador legítimo“, ratificó.

Además mencionó que la embajada en España es territorio venezolano, “nosotros tenemos la obligación de preservarlas, no podemos entregarlas a alguien que usurpa las competencias porque se le ocurra designar a un embajador”, reseñó El País de España.

Noticia al Día