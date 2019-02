Marcos Rubio dice que Diosdado Cabello terminará en la cárcel

febrero 6, 2019 - 10:50 am

El senador por el estado de Florida, Marcos Rubio, dijo que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), terminará en la cárcel.

Rubio continuó “es un individuo narcotraficante, no le presto mucho atención porque no se si va a ser un mes o seis meses para que termine en la cárcel. En cualquier lugar para el no hay futuro”.

Sostuvo que Cabello no se puede salvar de la justicia estadounidense “los délitos que ha cometido son muy graves”.

Momento en el que el senador @marcorubio resta importancia a cualquier avertencia de Diosdado Cabello, segundo a bordo del régimen de Maduro, porque alega que no se salvará y estará preso en los próximos meses. No te pierdas la entrevista 👇👇 https://t.co/bR8fFqQokk — Carla Angola (@carlaangola) February 6, 2019

