Marcos Rubio denuncia que agentes cubanos son culpables de represión

febrero 23, 2019 - 4:50 pm

El senador por el estado Florida, Marcos Rubio, denunció a través de su cuenta en Twitter, que agentes colombianos son los culpables de la represión en la frontera colombo-venezolana, donde ha habido una fuerte tensión por el ingreso de la ayuda humanitaria en el país.

“La pandilla Pro-maduro, a la dirección de los agentes cubanos, ha utilizado armas de fuego contra trabajadores civiles en el puente Simón Bolívar”, señaló.

Asimismo, Rubio indicó “el régimen de maduro, el coronel Cristian Morales, está comandando la respuesta del régimen en Táchira con la ayuda de agentes cubanos. Sabemos quién eres y sabemos lo que estás haciendo”.

El senador ha sido uno de los funcionarios estadounidenses que han monitoreado de cerca la situación política en Venezuela, abogando por la restitución de la democracia en la nación.

#URGENT: Pro-Maduro gang,at the direction of Cuban agents have used firearms against civilian aid workers at the Simón Bolívar bridge.

Military leaders are cowards if they stand by & allow foreign govt & street criminals to kill their own people. #23FAvalanchaHumanitaria

— Marco Rubio (@marcorubio) February 23, 2019