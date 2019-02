Marcos Porras respondió al periodista que lo golpeó: "Pienso que no tuvo

febrero 26, 2019 - 5:15 pm

Marcos Porras, nombrado por el líder opositor Juan Guaidó como embajador en Honduras, dio declaraciones a un canal local tras los hechos suscitados a tempranas horas de este miércoles donde el periodista César Silva, de la televisión hondureña UNtv, en una actitud agresiva terminó golpeándolo.

El comunicador intentaba hacerle unas preguntas al diplomático venezolano, mientras que este caminaba e intentaba evitar que lo asediara.

Silva, en su intento forzado de entrevistar a Porras, aseguró que Porras está en Honduras hablando mentiras.

Ante esta delicada afirmación, Porras continuó su andar, hasta el momento que Silva decidió golpearle en la cara con el micrófono. Porras se detuvo y lo instó a darse cuenta de sus acciones. Acto seguido, el comunicador social le cuestionó que cuál era el problema de haberlo golpeado, afirmando que está en su patria.

“Quiero destacar ante el pueblo hondureño, que a este sujeto no lo conozco, no tengo ningún tipo de contrariedad ni enfrentamiento. Yo pienso que él en el fondo, en su alma, no tuvo la intención de agredir, de crear una situación que hoy en día le está pesando. Lamento que haya ocurrido”, manifestó Porras a la periodista de Q’Hubo Tv mediante Twitter.

Tras agresión de periodista el diplomático Venezolano Marcos Porras:

Noticia al Día / Agencias