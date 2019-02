Marco Rubio: La ayuda humanitaria va y los militares deben tomar una decisión

febrero 6, 2019 - 9:41 pm

El senador estadounidense, Marco Rubio cuestionó este miércoles la presunta decisión de Nicolás Maduro de restringir el paso del puente Las Tienditas en el estado Táchira.

“Así de lejos va Maduro para evitar que la comida y la medicina llegue al pueblo de Venezuela. Pero la ayuda irá de todas formas, y los líderes militares deben tomar una decisión: defender a sus ciudadanos o al dictador”, dijo a través de su cuenta Twitter.

Cabe recordar que en horas de la tarde de ayer usuarios reportaron en la mencionada red social el bloqueo del puente por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con la intención de que no ingresara la ayuda humanitaria anunciada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y quien se proclamó presidente interino de Venezuela.

Guaidó informó el pasado sábado que la ayuda humanitaria llegará a tres centros de acopio repartidos entre Colombia, Brasil y una isla del Caribe. Los gobiernos involucrados y las entidades a cargo de esta asistencia informarán sobre las siguientes etapas del proceso.

These are the lengths #Maduro has gone to prevent food & life saving medicine from reaching the people of #Venezuela. But the aid is coming anyway & now the military leaders must make a choice. Will they defend their people or defend a dictator. pic.twitter.com/5Kf5xpt7tC

— Marco Rubio (@marcorubio) February 6, 2019