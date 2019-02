Marco Rubio: Esperamos más pronunciamientos como el de Hugo Carvajal

febrero 21, 2019 - 6:25 pm

El senador estadounidense por el estado de la Florida, Marco Rubio, emitió este jueves un mensaje luego de las palabras del mayor general retirado, Hugo Carvajal, diputado del PSUV en la Asamblea Nacional, quien manifestó su apoyo a Juan Guaidó. Expuso que espera que en las próximas horas haya más pronunciamientos de este tipo.

“El general retirado y ex jefe de inteligencia militar de Venezuela acaba de romper públicamente con el régimen y reconoció a Guaidó como legítimo presidente interino. Esperamos más de esto en las próximas horas”, escribió Rubio en su Twitter.

El Pollo Carvajal dijo a Guaidó que “aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres”.

Top #Maduro regime loyalists, retired general & former head military intelligence in #Venezuela has just publicly broken with the regime & recognized @jguaido as legitimate interim President.

Expect more of this in the hours & days to come….. https://t.co/Qc3LY57Jlg

— Marco Rubio (@marcorubio) 21 de febrero de 2019