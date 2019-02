Marco Rubio: “Acciones de Maduro abrieron las puertas para nuevas medidas”

febrero 23, 2019 - 11:00 pm

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, afirmó que las acciones tomadas por Nicolás Maduro este sábado generaron nuevas posibles acciones.

“Después de discutir esta noche con varios líderes regionales, está claro que los graves crímenes cometidos hoy por el régimen maduro abrieron la puerta a varias acciones multilaterales potenciales que no están en la mesa hace apenas 24 horas”, dijo Rubio en referencia a una declaración hecha por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en Twitter.

El presidente encargado aseguró que por lo ocurrido este día planteará a la comunidad internacional mantener abiertas las opciones para lograr la restitución de la democracia.

“Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando”.

Más de 60 funcionarios de seguridad se sublevaron durante los acontecimientos desarrollados en las fronteras con Colombia y Brasil y se pusieron a la orden Juan Guaidó.

After discussions tonight with several regional leaders it is now clear that the grave crimes committed today by the Maduro regime have opened the door to various potential multilateral actions not on the table just 24 hours ago. https://t.co/MvqFwB6E6d

