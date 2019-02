Marco Rubio a Antonio Benavides: “No te descalifiques y destruyas la GNB siguiendo órdenes ilegales”

febrero 16, 2019 - 5:28 pm

El senador estadounidense, Marco Rubio, emitió este sábado un mensaje al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Venezuela, Antonio Benavides Torres, instándolo a desconocer las órdenes del presidente Nicolás Maduro.

El senador le dijo por medio de un tuit a Benavides, que pronto el presidente Maduro le ordenará acciones, que él sabe muy bien que los miembros de la guardia no acatarán.

Lo instó a no descalificarse, siguiendo órdenes “ilegales e inmorales”.

“Benavides pronto Nicolás Maduro ordenará acciones que usted sabe muy bien que sus subordinados no seguirán. Venezuela te necesitará y un GNB fuerte para mantener la paz durante una transición a la democracia. No te descalifiques y destruyas el GNB siguiendo órdenes ilegales e inmorales”, expresó Rubio.

.@ABenavidesT soon @NicolasMaduro will order actions you know full well your subordinates won’t follow.#Venezuela will need you & a strong GNB to keep the peace during a transition to democracy. Do not disqualify yourself & destroy the GNB by following illegal & immoral orders.

— Marco Rubio (@marcorubio) 16 de febrero de 2019