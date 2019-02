Maracaiberos denuncian escasez de bolívares en efectivo y electrónico

febrero 3, 2019 - 2:04 pm

Si conseguir efectivo en la ciudad se había hecho difícil, ahora los maracaiberos denuncian que se les ha hecho difícil vender dólares puesto que pocas personas poseen grandes cantidades de bolívares en electrónico.

“Necesito comprar algunas cosas para la casa y no he podido vender mis dólares porque nadie tiene para comprarme un billetes de 100 dólares, por ejemplo”, compartió una odontóloga madre dos hijas en la urbanización La Trinidad de Maracaibo.

Sin bien es cierto que muchos negocios están aceptando monedas extranjeras, resulta complicado redondear las cifras, debido a que la mayoría de clientes poseen billetes dólares de 10, 20 y 100, y no siempre quieren gastarlo todo.

“A veces me llegan con billetes de 1 o 5 dólares, y no es mucho lo que se puede comprar”, dijo un carnicero de la avenida Delicia. Mientras que una vendedora ropa en un reconocido centro comercial de la ciudad asegura que recibe muchos clientes comprando en dólares porque no logran vender a bolívares.

Las dificultades con las plataformas bancarias también empeoran el problema puesto que muchas transferencias se tardan en hacerse efectivas o simplemente los bancos no abren en su formato web o móvil. “Tengo días tratando de meterme en el banco para hacer una transferencia de unos dólares que iba a comprar, pero fue imposible porque el banco nunca abrió. Mi cliente consiguió otro comprador y mi dinero se devaluó porque ahora debo comprar menos dólares con el dinero que tenía”, compartió Gerardo Gómez, comerciante de Sabaneta.

En cuanto al efectivo, las colas en los bancos son cada vez más largas para retirar moneda papel. Usuarios han reportado que bancos privados dan billetes de 2 bolívares soberanos pero no quieren recibirlos. “Hablé con la gerente del banco para reclamarle y me dijo que eran políticas del banco”, expresó una maestra de la urbanización Ana María Campos.

