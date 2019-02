Manifestante nicaragüense se suicida tras huir de represión

febrero 13, 2019 - 8:13 pm

El opositor nicaragüense José Cruz se suicidó tras huir del asedio y persecución de las autoridades por participar en las protestas antigubernamentales, denunció este miércoles un organismo humanitario.

Cruz, de 45 años, “entró en una profunda depresión” después de perder su trabajo, su casa y, alejado de su familia, vivía en “una situación de clandestinidad sin recursos”, declaró a periodistas el abogado Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Tras un operativo policial en octubre contra los participantes de las protestas, Cruz huyó a las laderas boscosas del volcán Concepción en la isla de Ometepe, de donde es originario, y en enero logró evadir el asedio policial y escapó a Managua, según sus familiares.

“Yo perdí todo, yo no tengo familia, me desespero. Tengo tres días sin comer. No aguanto más”, expresó Cruz entre sollozos en un mensaje grabado, divulgado en redes sociales.

Su hermano Max Cruz, de 53 años, está detenido en la cárcel La Modelo, en las afueras de Managua, tras ser capturado y baleado durante un operativo en Ometepe, y las heridas se le han infectado por falta de atención, según sus familiares.

Junto a Max fue detenida su cuñada Marbi Salazar, y ambos enfrentan un proceso judicial.

José Cruz era un líder comunitario e integrante de la CPDH, y había participado junto a su familia en las protestas antigubernamentales en Ometepe, indicó Cuevas a la prensa.

Las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega se iniciaron el 18 de abril en rechazo a una fallida reforma a la seguridad social que derivó en una demanda de renuncia del mandatario, señalado de corrupción e instaurar una dictadura.

Según organismos de derechos humanos, las protestas han dejado 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de personas refugiadas en países vecinos.

Agencias