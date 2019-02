Maduro: En Venezuela no va a entrar nadie como un soldado invasor, este país tiene quien lo defienda

febrero 4, 2019 - 8:20 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó este lunes que se esté articulando una campaña a través de los medios nacionales e internacionales al igual que las redes sociales que Venezuela será invadida desde Cúcuta. “En Venezuela no va a entrar nadie como un soldado invasor, venga de donde venga, este país tiene quien lo defienda”.

“Nuestra independencia no nos las regaló ni decretó nadie, nuestra independencia nos las ganamos a pulso, a sangre, sudor y lágrimas con el esfuerzo de miles de hombres y mujeres”, sentenció durante un encuentro con intelectuales nacionales y más de 160 invitados internacionales, en respaldo al pueblo de Venezuela. La actividad se desarrolla en Casa Amarilla, sede de la Cancillería de Venezuela.

El Presidente sostuvo que Donald Trump no tiene verdadera razones para tomar acciones militares contra Venezuela, además viola los derechos intencionales. ”Las declaraciones de Donald Trump es una declaración ilegal”, resaltó, al tiempo que ratificó que “Venezuela no va haber intervención, no va haber golpe de Estado, ni guerra, en Venezuela va triunfar y va haber paz”.

Asimismo, afirmó que: “No ha habido en la historia de 200 años, una agresión del tamaño de la que en este momento es víctima el pueblo venezolano por parte del imperio de norteamericano y sus gobiernos satélites”.

En este sentido, aseveró que están dando una batalla histórica por mantener una propia existencia, como nación independiente. “Nunca antes Venezuela había sido sometida a un período de amenazas y agresiones como las que estamos viviendo”, subrayó.

Indicó que “le estamos ganando esta partida al Cartel de Lima y a todos los gobierno de derecha impopulares”.

Noticia al Día