Maduro retó a Guaidó a convocar a elecciones presidenciales

febrero 23, 2019 - 2:10 pm

Tras anunciar que rompió relaciones diplomáticas y políticas

El gobierno de Venezuela rompió relaciones diplomáticas y políticas con Colombia, por lo que les dio 24 horas a embajadores y cónsules que salgan del país, así lo anunció este sábado el presidente de la República, Nicolás Maduro.

“He decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el Gobierno de Colombia. Les doy 24 horas a sus representantes diplomáticos para salir del país“, apuntó.

“Iván Duque eres un diablo en persona, lo vamos a ver cae. He tenido una gran paciencia, la paciencia que tengo es porque amo al pueblo de Colombia. Nunca un presidente de Colombia había caído tan bajo, Duque parece un ‘tira piedra’”, puntualizó el jefe de Estado durante una concentración oficialista en Caracas.

Elecciones presidenciales

Maduro, recordó que al fallecer Hugo Chávez, él asumió como presidente encargado y a los 30 días convocó a elecciones tal y como lo indica la Constitución. Retó al presidente de la Asamblea Nacional (AN), quien se juramentó presidente interino, juan Guaidó a convocar a elecciones.

“Yo sí fui presidente encargado y a los 30 días convoqué a elecciones presidenciales. Hoy debieron ser las elecciones, ¿por qué no convocó a elecciones en estos 30 días?”, se preguntó al tiempo que dijo “lo reto a convocar elecciones pa’ darle una pela”, sentenció.

“Lo reto a convocar a elecciones, títere del imperialismo norteamericano. A ver quién tiene votos y quién gana más elecciones en este país, títere mendigo“, remarcó.

“Hace un mes a esta hora nos vimos en el Palacio de Miraflores. Pasarán los días, pasarán las semanas, y Nicolás Maduro, el presidente obrero, seguirá al frente de la patria. Aquí estoy de pie”, mencionó el mandatario.

El jefe de Estado afirmó que a 30 días después, el Golpe de Estado promovido por la derecha nacional e internacional ha fracasado en unión cívico militar.

Irregularidad en la frontera

En su alocución, el mandatario aseguró que este sábado la derecha venezolana “hicieron un show y le han perturbado la vida al noble pueblo de la frontera, han llevado la guarimba al pueblo de San Antonio, del Táchira“.

Recordó que en el lugar agredieron “a una periodista chilena, atropellaron a una oficial de la PNB, quemaron un autobús de servicio público“.

En este sentido, manifestó que “guarimbero que salga, guarimbero que va preso. Estoy evaluando que hacer” con la frontera. “No nos las vamos a calar, vamos a garantizar la paz en la frontera, no le temo a nada, no me tiembla el pulso”, añadió.

Maduro consideró que “pretenden lavarle la cara a Donald Trump. Traidores a la patria los que van a cantarle a Trump. El plan está develado“, dijo en referencia a los artistas que asistieron al “Venezuela Aid Live”.

