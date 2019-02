Maduro consideró que el llamado a elecciones no es prioridad

febrero 8, 2019 - 12:09 pm

El mandatario aseguró que la economía y la estabilidad constitucional prevalecen como puntos importantes en la nación

El presidente Nicolás Maduro, en una alocución en vivo responde a los medios de comunicación nacionales e internacionales y asegura que “fuerzas externas pretenden atacar la soberanía de Venezuela”.

“La democracia y la paz , la defensa del derecho a la paz en el marco de los principios que nos unen, es lo que defendemos” ha dicho el mandatario en rueda de prensa.

“La Unión Europea está condenada al fracaso si sigue obedeciendo a la derecha venezolana” aseveró el Jefe de Estado. “Estamos en total desacuerdo con la parcialización y rechazamos la ideologización del documento del Grupo de Contacto” sentenció.

Maduro consideró que el llamado a elecciones propuesto por dicha organización “no es prioridad” y que en cambio prevalece la importancia de la economía y la estabilidad constitucional.

Ratificó también que “la propuesta de que se hagan elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional se mantiene en pie”.

De manera tajante, Maduro indicó que “no se puede imponer el pensamiento único como lo hace el gobierno de Trump”.

En lo referente a la ayuda humanitaria, consideró que los líderes opositores que están gestionando tal ayuda “vayan a llevar todo eso a Cúcuta que lo necesita urgentemente” refirió.

Ayuda humanitaria

Al ser consultado sobre por qué no acepta la ayuda humanitaria, “la realidad es un gobierno legítimo y la realidad es que no es ninguna ayuda, es un mensaje de humillación a un pueblo y un país no se desarrolla con migajas ni mendicidad”.

“Es un paquete de ayuda pero por dentro trae veneno” acotó.

De igual manera dijo: “Si quieren ayudar a Venezuela liberen el dinero que nos tienen secuestrado. Nos tienen retenido 10 mil millones de dólares”.

Mientras que con respecto al precio del “oro negro” venezolano refirió que “no importa el precio que tenga el petroleo. Petróleo es petróleo”, “tenemos planes alternativos de sobra para la venta de petróleo y nos sobran compradores para el oro”.

Por otra parte, Maduro negó que el gobierno venezolano tenga contacto con organizaciones terrorista. Tras la polémica desatada sobre la presunta vinculación del régimen con el grupo Hezbollah.

“Hezbollah es un partido político legal de un país representado en la ONU, nosotros no tenemos relaciones con ellos… es igual que las FARC, ellos no son una guerrilla. Deben sacarse ese chip, porque somos un país pacifista, antirterrorista”.

Nuevo escenario

Curiosamente, en el evento formal, el presidente utiliza un escenario diferente a lo acostumbrado para dirigirse a los presentes. Mientras emite declaraciones sobre su firme posición ante la situación actual que atraviesa Venezuela, se le avista vistiendo una llamativa corbata azul, color con el que poco se le ha visto al gobernante.

