Madonna y Lady Gaga finalizan su rivalidad con esta foto

“No te metas con chicas italianas… #Ganadora #NaceUnaEstrella #Oscar #LaFiesta”, escribió Madonna en su cuenta.

Esa es la única imagen que “La Chica Material” ha compartido con una celebridad durante su fiesta hasta el momento. Con actitud amorosa, mientras Gaga sostiene su Oscar, Madonna envió el mensaje de que prefirió tener cerca a su ex enemiga.

En el año 2011, cuando Lady Gaga lanzó “Born This Way”, la crítica reaccionó comparando el tema con el clásico de Madonna “Express Yourself”, por lo que en la gira MDNA de 2012, mientras el ícono del pop cantaba su reconocido tema, incluyó fragmentos de “Born this way” y terminaba la canción diciendo: “Ella no soy yo y nunca lo será”.

Foto. Agencias.

Infobae.

Noticia al Día.