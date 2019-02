Machado responde a Padrino López: “Tú no eres la FANB”

febrero 19, 2019 - 5:40 pm

La fundadora del movimiento político Vente Venezuela, María Corina Machado, repudió a través de su programa Contigo, transmitido por Radio Caracas Radio, las declaraciones de Vladimir Padrino López el cual catalogó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como “antiimperialista”.

“Bolivariano para usted es chavista y la FAN no es chavista; antiimperialista es para usted cubano y la FAN no es cubana. Usted Padrino López, no es la FAN”, aseguró la también exdiputada.

De igual manera, Machado denunció la situación que se vive en los cuarteles militares venezolanos, ya que a su juicio, los funcionarios “están pasando hambre”, por lo que aseveró que ellos tienen “un compromiso con la restitución de la democracia en Venezuela.

“Las Fuerzas Armadas no son cubanas, son venezolanas. Todos sabemos lo que se está comiendo en los cuarteles de Venezuela, sabemos que nuestros soldados están pasando hambre”, dijo Machado.

Asimismo, aseguró que el caos es provocado por “el régimen de Nicolás Maduro”, por lo que señaló que es necesario un cambio político en Venezuela.

“Ustedes convirtieron PDVSA en una transnacional de la corrupción y el narcotráfico ¿y vienen a echarle la culpa a otros?. Hay que ser cínicos ¿Vienen a hablar de caos, señor Vladimir Padrino? ¡El caos son ustedes! ¡El caos son Chávez y Maduro! Ese es el caos”. insistió la dirigente.

