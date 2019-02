LVL: Nuevos cuatro escenarios que se pueden presentar ante el conflicto político

febrero 17, 2019 - 3:11 pm

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, expuso este domingo los 4 escenarios que se presentan en el país ante el conflicto político que actualmente atraviesa.

Sin embargo,en un artículo publicado en El Universal, León señaló que no era posible hacer una proyección lineal sobre lo que va a pasar en Venezuela como resultado de la crisis. “Hay incertidumbres críticas que pueden tomar valores muy distintos y dependiendo de ellas se abren escenarios alternativos, todos son posibles, aunque con diferentes niveles de probabilidad de ocurrencia”, explicó.

A continuación lo que expone:

1) Status Quo, pero con un país más primitivo. (No logran sacar a Maduro pero sí provocar el colapso económico).

2) El golpe militar, aunque puede ocurrir en cabeza de un civil, los militares pueden decidir sacar a Maduro del poder, para abrir el juego, pero no entregarlo a la oposición. Lo preservan para protegerse e iniciar una negociación política a futuro.

3) La negociación presionada. En este escenario finalmente la crisis o la presión y riesgo de intervención logra fracturar al chavismo cívico militar y la oposición es capaz de entregar una oferta de amnistía creíble, cara a cara y garantizada por la comunidad internacional o su participación en co-gobierno. Esa negociación saca a Maduro del poder, coloca a Guaidó y camina hacia una transición de no menos de un año hacia una convocatoria electoral.

4) El último escenario es el de la intervención militar. No es la primera opción para EEUU, que intenta provocar el cambio por presión y colapso total, pero dado un periodo de tiempo sin éxito en la estrategia de sanciones, con la reputación de Trump comprometida y acercándose al periodo electoral americano, su gobierno decide avanzar a una intervención militar dura, que puede arrancar con acciones focalizadas para ablandar a su enemigo, pero puede llega tan lejos como sea necesario. No hay duda del resultado esperado de esa acción, la incertidumbre es qué pasa con un sector militar que no habrá negociado y que se sienta amenazado a futuro por esta acción. Puede rendirse e ir a una intervención tipo Panamá, que termina controlada por la oposición sin mayores consecuencias y resolviendo el problema de fondo. Pero queda el escenario peligroso de la anarquía, en que estos sectores chavistas, con armas, plata, control regional y poder, se lanzan a una guerra no convencional y construyen una situación anárquica que desestabiliza al país e impide el rescate futuro de sus equilibrios ni permite la salida inmediata del interventor. Aquí estamos frente al escenario de Libia o de Irak. Algo que cambia un problema por otro. No podemos proyectar en qué escenario estaremos. Solo describirlos para medir oportunidades y riesgos que tenemos frente.

Sumarium/Noticia al Día