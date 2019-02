LVL: Es poco probable que la intervención militar esté en “las decisiones a corto plazo” en Venezuela

febrero 25, 2019 - 8:59 am

Durante una entrevista ofrecida al periodista Eduardo Rodríguez en su programa A Tiempo que transmite Unión Radio, el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló este lunes que en Venezuela se vive “una guerra de poderes”, donde se producen “muchas batallas” y las dos parte tienen “cosas que colocar sobre la mesa”.

En ese sentido, acotó que muchas personas consideraban que lo ocurrido en la frontera este fin de semana era el evento final: “Creían que la oposición iba a Cúcuta para tener un concierto e intentar ingresar la ayuda, si entraba se venia el país completo, salía Maduro del poder y la oposición convocaba a las elecciones, pero esto es un planteamiento abstracto que era muy poco probable desde el principio”.

Sin embargo, indicó que sin duda Juan Guaidó ha “repotenciado” el liderazgo opositor y tiene a un actor “hiper fuerte” como lo es Estados Unidos.

“Él tiene un montón de cosas y llena un vacío completo en la oposición y tiene esa fuerza que no veíamos hace tiempo, como la articulación de los partidos a su alrededor y la conexión con la gente. Además tiene el apoyo internacional y a los Estados Unidos con un compromiso que nunca habíamos visto. Trump ha prometido su propia reputación en USA sobre su cambio en Venezuela y eso no se puede despreciar”, dijo.

Destacó que Nicolás Maduro es quien controla el territorio nacional, así que “pueden ponerle el adjetivo que quieran, dictador, ilegítimo, pero antes de cualquier calificativo hay que entender que quien controla el poder es el gobierno y territorialmente el país (…) y en la batalla de Cúcuta, el gobierno tenía que hacer control de daño”.

En ese orden de ideas, manifestó que la oposición no ganó este fin de semana, pero “obligó al gobierno a impedir la entrada y eso genera rabias internas”.

“El gobierno trata de vender la imagen de que hay un golpe, que la crisis es producto de las sanciones y que la ayuda es un show, pero show o no la señora en Petare tiene necesidades y para ella puede ser útil esa ayuda”, expresó.

León comentó que lo eventualmente se verá es a la oposición y sus aliados verificar qué estrategia se va a seguir ahora, porque “con el tema de la ayuda ya saben como se va a manejar”.

Resaltó que sobre la petición de una intervención extranjera para resolver los problemas del país, “hoy eso tampoco es tan simple, más allá de la discusión ética, en el largo plazo todo es posible y no es descartable, pero no creo que esté en las decisiones de corto plazo”.

El analista político sostuvo que en la reunión que realizará este lunes el Grupo de Lima donde participará Juan Guaidó y Mike Pence, se podría debatir es “agudizar las sanciones y actos de aislamiento diplomático en contra de Maduro y la ruptura de relaciones diplomáticas generales, pero veo difícil la idea de convocar una intervención, porque no es una posición histórica de América Latina”.

“Se va a dar esa discusión en el Grupo de Lima, pero nunca van a aprobar una intervención, aunque eso no quiere decir que USA no lo quiera hacer (…) ahorita van a seguir acentuando el aislamiento democrático o van a ir a buscar una presión de negociación con militares y poderes internos para generar una fractura”, agregó.

Asimismo, detalló que más allá de que a la gente le guste o no una acción militar, “el problema es múltiple porque hay un costo vinculado a eso para USA ya que de meterse hay que hacer una inversión importante, además aunque todos detestan a Maduro si no logras que ellos estén de acuerdo generas un problema de imagen. También está el costo secundario de una acción como esa. No hay una duda sobre el poder del ejército norteamericano y venezolano, si ellos decidieran entrar sin duda podrían tener el objetivo que están buscando que es la salida del gobierno del poder por la fuerza”.

“Pero si tu haces una acción de ese tipo y no has logrado negociar con los actores internos (militares, colectivos, entre otros), esas fuerzas harían todo lo que sea para defenderse”, dijo al tiempo que consideró que USA tomaría la decisión de intervenir en el último caso.

Por último, León explicó que el militar venezolano vive con dos miedos: “Uno es tener un gobierno nuevo que no sabe con lo que va, y sino hay confianza en la amnistía que le ofrecen, la posibilidad es limitada. También tienen miedo de fracturarse y que si lo hace los demás no lo hagan y se queden con Maduro e irán por él”.

