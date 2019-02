Luis Oliveros: "Seis años de malas políticas económicas, no se tapan"

febrero 9, 2019 - 5:26 pm

El economista Luis Oliveros aseveró que en el año 2013, Venezuela no solo sufría la caída en los precios del petróleo, también iniciaba el desplome en la producción petrolera y el recién electo presidente de la República, Nicolás Maduro, “estaba empeñado en empeorar el problema económico”.

A juicio del economista, esto supuso desde el principio, una recesión violenta y asomaba la hiperinflación que hoy paga el país.

Recordó que en el año 2017, hubo sanciones económicas, “pero no tuvieron nada que ver con el desastre”.

Oliveros concluyó “6 años de nefastas políticas económicas no puedes taparlas, culpándolas con las sanciones”.

Sostuvo “cometieron muchísimos errores, generando un drama social que hoy padecemos: 6 años de recesión, 15 meses de hiperinflación, niveles elevados de pobreza, etc”.

— Luis Oliveros (@luisoliveros13) 9 de febrero de 2019