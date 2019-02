Luego de ocho horas incomunicado, apareció el periodista argentino Marcos Salgado

febrero 24, 2019 - 7:08 pm

El periodista argentino de la agencia de noticias de video internacional Ruptly Alemania, Marcos Salgado, apareció luego de permanecer ocho horas incomunicado mientras cubría los eventos suscitados en la frontera colombo-venezolana el pasado 23 de febrero, donde se tenía previsto que pasara la ayuda humanitaria a Venezuela, enviada por Estados Unidos y que efectivos militares impidieron su ingreso.

La información la dio a conocer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (Sntp), quienes denunciaron el robo de su cámara e implementos de trabajo.

“El periodista Marcos Salgado, corresponsal en Venezuela de Ruptly Alemania, apareció después de 8 horas incomunicado. Le habrían robado la cámara”, anunciaron a través de la red social Twitter.

Salgado el pasado 18 de febrero, fue quien indicó mediante su cuenta en Facebook que varios aviones han perdido hasta una hora de vuelo debido a que estos están evitando volar sobre el espacio aéreo de Venezuela.

“Avión de Avianca de Bogotá a Madrid pierde tiempo (una hora) por no volar en su recorrido habitual, sobre espacio aéreo venezolano. Otro avión de Avianca a Barcelona está siguiendo a esta hora el mismo plan de vuelo. Claramente, hay una orden de no volar sobre Venezuela. Ver en el segundo gráfico, un avión de Iberia procedente de Quito, Ecuador, más al sur y sobre territorio venezolano, en su plan de vuelo normal hacia Madrid. En el tercer gráfico, un avión de Aerolíneas Argentinas hace un rodeo por el este, para no volar sobre Venezuela”, aseguró el periodista.

#ATENCIÓN En horas de la madrugada de este domingo #24Feb apareció el periodista argentino, Marcos Salgado. En trabajador de la prensa denunció que fue despojado de sus pertenencias

