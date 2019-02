Los peajes del agua: Maracaiberos a la espera de un camión cisterna

febrero 10, 2019 - 5:43 pm

En las islas de las principales avenidas que bordean las barriadas de Maracaibo es el mismo escenario de desespero por un camión cisterna que les regale agua

La espera por una gota de agua ha hecho que en las barriadas la situación se antoje cotidiana y es que hay quienes con pipa, potes o cualquier recipiente que sirva para guardar agua se apuesten en las vías esperando que un camión cisterna pase y les conceda aunque sea unos poco litros.

La faena inicia desde temprano y cuando asciende a más de tres los días sin agua, debajo de un árbol o a pleno Sol, allí están como alcabalas. En uno de los sectores uno de las habitantes aseguró a Noticia al Día que al día pueden detenerse dos camiones cisternas y que el agua que les brindan –para poder seguir- es poca, pero la suficiente al menos para ese día.

“No tenemos agua y de sed no nos vamos a morir, el agua está llegando en algunos sectores apenas una vez a la semana y solo por unas horas, sí hay quienes dan un poco, pero ajá cada quien cuida lo que tiene (…) no se puede estar así, no hay para cocinar ni nada”, dijo Luz Méndez.

Se quedaron con las ganas de lavar

Días atrás cuando finalmente fue restituido el servicio tras la reparación de material de la Hidrológica del Lago de Maracaibo, muchos aprovecharon de llenar cuanto recipiente pudieron, sin embargo no fue suficiente, pues no les alcanzó para cubrir otras necesidades como limpieza y lavado de ropa.

“Me he puesto la misma ropa hasta tres veces, no he podido lavar desde que comenzó el problema con lo del agua, si acaso la ropa interior que fue para lo que alcanzó, la ropa del trabajo que es de tela finita también porque es lo que más rápido se puede lavar y no necesita tanto jabón, pero de verdad que ni eso”, dijo José Nava.

Entre tanto el presidente de la Hidrológica del Lago de Maracaibo Hidrolago, Roger Hernández aseguró a una agencia de noticias que la distribución de agua a la zona norte de Maracaibo iniciará la noche del próximo martes y con una duración de 48 horas.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día