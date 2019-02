Los famosos Nina Simone, Jennifer Love, Tiziano Ferro, Sophie Turner festejan hoy su cumpleaños

febrero 21, 2019 - 6:00 am

Jennifer Love Hewitt:

La actriz y cantante estadounidense nació en Waco, Texas en 1979. Empezó su carrera como actriz cuando era una niña, apareciendo enanuncios de televisión y en la serie de Disney Channel Kids Incorporated. Alcanzó gran popularidad en la cultura adolescente por trabajos en la serie de Fox Party of Five, como Sarah Reeves y en la película de terror “I Know What You Did Last Summer” y su secuela,” I Still Know What You Did Last Summer”, ambas como Julie James.

Como cantante ha trabajado con las productoras Medlac Records, Atlantic Records y Jive Records. Es conocida principalmente por hacer canciones de estilo pop y por tener una voz soprano (voz femenina aguda). Hasta la fecha, su sencillo más exitoso es “How Do I Deal”, que alcanzó en 1999 el puesto 59 en las listas de éxitos musicales de Estados Unidos, y la octava posición en Australia. Además, ha participado también en la promoción de proyectos de actores.

Además, ha protagonizado muchas películas y varias series de televisión. Hasta mayo de 2010 trabajó en la serie de televisión de la CBS Ghost Whisperer como Melinda Gordon, una mujer que puede ver fantasmas y les ayuda a arreglar sus problemas pasados. También protagonizó la serie de televisión The Client List. Su último trabajo en TV fue en la serie Mentes Criminales, como Kate Callahan, una agente especial, en el año 2015

Tiziano Ferro:

Es un cantautor nacido en Latina, Italia en 1980. Debutó en 2001 con su disco Rosso relativo, alcanzando éxito en Europa, principalmente en España y en su propio país. Posteriormente, sería conocido en Latinoamérica al lanzar su disco en español.

En 2003 lanzó “Ciento once” y en 2006, “Nadie está solo”, los cuales han vendido millones de copias a lo largo del mundo. Su cuarto álbum, “A mi edad” fue lanzado en noviembre de 2008 en Italia.

Después de Ricky Martin, Tiziano Ferro es otra de las personalidades en hablar públicamente de su homosexualidad el 6 de octubre de 2010. No sólo es famoso en su Italia natal, sino en algunos países de América Latina, Europa y Siria.

El 25 de noviembre de 2014 fue lanzado por Universal Music TZN: Lo mejor de Tiziano Ferro. Primer álbum recopilatorio del artista que reúne los grandes éxitos de todos los álbumes de estudio anteriores y que ha obtenido, hasta el momento, cuatro discos de platino por las altas ventas en Italia, además de favorecer la venta de entradas para los conciertos de la gira “Lo Stadio Tour”, efecto que le permitió extender esta gira a un concepto “European Tour”.

La versión en castellano de este disco fue lanzada en España el 08 de marzo de 2015, obteniendo el puesto número ocho de ventas en su semana de lanzamiento, siendo la posición más alta de ventas que ha obtenido en aquel país a lo largo de su carrera.

Sophie Turner:

Es una actriz nacida en Northampton, Inglaterra en 1996. Su papel debut interpretando a Sansa Stark en la serie de la cadena HBO Juego de tronos le ha reportado gran popularidad y le valió una nominación a los premios “Young Artist Award” a la Mejor Actuación en una Serie de televisión. También ha participado en la película “X-Men: Apocalypse” como Jane Grey y en “Barely Lethal” junto actores como Samuel L. Jackson y Jessica Alba.

Con apenas trece años, en 2009, superó el casting de la serie de la cadena HBO, Juego de tronos donde obtuvo el papel de Sansa Stark, la mayor de las hijas de la Casa Stark. Su profesor de teatro la animó a realizar la audición para el papel. Para ello, se tiñó el cabello de rubio a rojo adaptándose así a la descripción del personaje en las novelas de Canción de hielo y fuego que sirven de base a la serie. Su trabajo le valió varias nominaciones del Sindicato de Actores de Cine a la mejor actriz de reparto en una serie dramática (2011, 2012 y 2014), así como una nominación a mejor actriz joven de reparto de televisión en los Premios Artista Joven del año 2013.

Asentada en su rol televisivo, en 2013 debutó en el cine protagonizando junto a Jonathan Rhys Meyers, la película Mi otro yo dirigida por Isabel Coixet y basada en la novela Another Me de Catherine MacPhail. Este mismo año participó también el telefilme The Thirteenth Tale donde interpretó el papel de Adeline March. También narró en la versión audiolibro, la novela corta de Lev Grossman The Girl in the Mirror, incluida en la antología Mujeres peligrosas, editada por George R. R. Martin y Gardner Dozois. En octubre de 2013, Turner fue fichada para la película de comedia, Barely Lethal, junto a la actriz estadounidense Hailee Steinfeld, la película fue lanzada el 29 de mayo de 2015.

Corbin Bleu:

Corbin Bleu Reivers (Brooklyn, Estados Unidos, 1989) es un actor, cantautor, modelo, bailarín y productor de cine. ítalo-estadounidense de ascendencia jamaiquina e italiana.

Corbin fue elegido para su primer papel protagonista en la película de 2004, Catch That Kid, Bleu es más conocido por su rol en “High School Musical” como Chad Danforth y por “Flight 29 Down” como Nathan. También ha protagonizado una película de Disney llamada “Jump In!” junto a su padre, el actor David Reivers, estrenó la segunda parte de “High School Musical, High School Musical 2, y High School Musical 3”, En el otoño de 2009, tuvo un papel principal en la película “Free Style” en 2008.

También siguió una carrera como solista y lanzó su álbum debut (Another Side) el 1 de mayo de 2007. El álbum debutó en el número treinta y seis en los Estados Unidos, Billboard 200, vendiendo 18.000 copias en su primera semana. Bleu lanzó su segundo disco, (Speed of Light), el 10 de marzo de 2009 en los Estados Unidos. Actualmente tiene una relación con la actriz Montserrath Miran Brenedith con la cual lleva tan solo 6 meses después de su ruptura con Sandra Echeverria.

Nina Simone

Eunice Kathleen Waymon (Tryon, Estados Unidos, 21 de febrero de 1933 – Carry-le-Rouet, Francia, 21 de abril de 2003), conocida como Nina Simone, fue una cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Se la conoce con el sobrenombre de «High Priestess of Soul».

Estilísticamente, la palabra que mejor caracteriza a Nina Simone es eclecticismo. Su voz, con rango propio de una contralto,1 se caracterizaba por su pasión, su breathiness (voz jadeante, sofocada, sin aliento) y su trémolo.

La influencia de Duke Ellington es patente en toda la obra de Nina, pero muy especialmente en cierto tipo de composiciones rebosantes de improvisación y de cercanía espiritual. Nina logra la complicidad del oyente con un empleo intencional de los silencios y minimizando el acompañamiento. Cuando cantaba, efectuaba en ocasiones llamativas transiciones entre el susurro, el grito y el lamento, para intentar subrayar los estados de ánimo enunciados en las canciones.

Gran luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana, esta lucha queda expresada en muchas ocasiones a través de sus canciones. Simone dejó Estados Unidos en 1969, tras el asesinato de Martin Luther King, hastiada de la segregación racial contra los afroamericanos.

De personalidad complicada, llegaba a ser altanera y vulnerable, y fuertemente apasionada. En la industria musical tenía fama de temperamental, una caracterización que Simone se tomó muy en serio. Aunque su personalidad era arrogante y distante, en sus últimas décadas parecía disfrutar con el acercamiento a sus audiencias, contando anécdotas y cumpliendo peticiones.

Wikipedia