López Obrador ofrece a México como sede para los diálogos sobre Venezuela

febrero 26, 2019 - 12:56 pm

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este martes la posibilidad de que México sea sede de un proceso de diálogo entre las partes para resolver la crisis de Venezuela.

“Convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica, eso sí lo puedo hacer porque la Constitución habla de la solución pacífica de controversias. No a la polarización, no a la confrontación, no a la manipulación, mucho menos a la violencia”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

“Si nos lo piden las partes, México siempre estaría en condiciones de ayudar en la realización de un diálogo para conseguir la paz en cualquier nación. Están abiertas las puertas de nuestro territorio para que se dialogue”, agregó.

Ante la insistencia de los reporteros, afirmó que su Gobierno estaría dispuesto a llevar a cabo ese diálogo en lugares como el Castillo de Chapultepec o Tlatelolco, dos sedes ubicadas en el corazón de la Ciudad de México.

Por otro lado, el presidente dijo que Uruguay, diplomáticos de prestigio mundial, la Organización de Naciones Unidas (ONU) e incluso el papa Francisco, podrían mediar para impedir una escalada de violencia y las tensiones políticas en Venezuela.

En este sentido, sugirió que para atender el asunto de la ayuda humanitaria que se acuda a la ONU y la Cruz Roja, con el objetivo de que no se politice el tema.

Acerca de la retención de un equipo de periodistas de Univisión encabezados por Jorge Ramos en el Palacio de Miraflores tras una entrevista con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el mandatario mexicano refrendó la postura asumida por la cancillería de México, que externó su preocupación a través de un tuit del canciller Marcelo Ebrard.

Obrador externó su solidaridad al periodista Jorge Ramos, pero dijo que no ahondará en el tema para no polarizar más el tenso ambiente que prevalece en torno a Venezuela.

“Desde ahora le expreso mi solidaridad, desde aquí; pero no quiero involucrarme en un asunto que está muy polarizado, no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa, quiero primero atender nuestros asuntos”, dijo el mandatario.

Sobre el llamado del Gobierno de EE.UU. a México para que reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela, dijo que no ha recibido presión alguna por parte de la Administración del presidente Donald Trump.

“Tenemos una relación de respeto con el Gobierno de EE.UU. No hemos tenido ningún tipo de presión”, apuntó López Obrador.

RT