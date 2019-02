Lo que faltaba, en Las Pulgas no aceptan el billete de 1 dólar

febrero 15, 2019 - 3:31 pm

La crisis de la circulación del dinero en efectivo ya arropa a la moneda estadounidense en el Mercado Las Pulgas del centro de Maracaibo. Comerciantes de la zona no aceptan los billetes de un dólar, aseverando que no los reciben porque no son valorados en La Raya, frontera con Colombia.

Según publicó el diario un cliente se acercó a vendedor en el fondo del CC Plaza Lago y le preguntó cuánto costaba un kilo de arroz. “Mil seiscientos (bolívares soberanos), primo”, a lo que el comprador le dijo: “Aceptáis dólares”, y el vendedor le dijo: “Si”.

El comprador sacó los billetes de un dólar a lo que repicó el comerciante. “No hermano, ese billete no. Primo, ese billete no es comerciable, no me lo reciben en La Raya”, dijo el buhonero, haciendo referencia a que ni en la frontera colombo-venezolana ni alguna otra parte le iban a recibir los billetes de un dólar porque, según el vendedor, es la “norma” que rige el mercado negro.

Los clientes afirman que no solo ocurre con el billete de un dólar, sino también con el de cinco dólares. Solo aceptan billetes de 10 dólares en adelante.

La medida dificultad aún más la adquisición de productos básicos.

Panorama