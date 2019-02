Llora y pide perdón, la teniente implicada en ataque a los pemones (+Video)

febrero 23, 2019 - 10:26 am

La teniente quien fue detenida por la seguridad indígena de Kumarakapay de la Gran Sabana, pidió perdón a la comunidad pemón por la arremetido de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) este 22 de febrero, para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria por Brasil.

En las redes sociales se difundió un video de la teniente que entre lágrimas le pide al presidente al ministro para la defensa Vladimir Padrino López que cesen las órdenes de ataca al pueblo indígena.

“Piense bien no actué de la forma violenta. El pueblo indígena no está haciendo nada malo (…) por favor piense bien lo que va hacer, no tome malas acciones no use las armas contra el pueblo indígena que no están haciendo nada”, expresó la funcionaria visiblemente afectada.

Noticia al Día