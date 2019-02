Las 25 frases contundentes del encuentro de Maduro con Évole

febrero 3, 2019 - 10:00 pm

En este texto resumimos las frases más contundentes del Jefe de Estado Nicolás Maduro durante la entrevista que sostuvo con el periodista español Jordi Évole en su programa Salvados y que fue transmitida la noche de este domingo.

– “Aquí no hay detenciones de periodistas (…) en Venezuela hay pleno ejercicio de la libertad de expresión”

– “Yo siempre rezo, en estos días con mayor concentración”

– “Por qué voy a dejar la presidencia si el pueblo me eligió para seis años más. Lo bueno para el país es que se respete la Constitución”

– “Esto no va a acabar mal. Nosotros tenemos experiencia de 20 años de lucha, somos una fuerza popular y de carácter histórico, no una de mentiras ni producto de un marketing”

– “Nadie pudiera decir eso con certeza” (Ante la pregunta sobre si existe la posibilidad de una guerra civil en Venezuela)

– “El pueblo se está armando desde el punto de vista constitucional (…) en caso de conflicto el pueblo sabe qué hacer, sabe cómo defenderse, no vamos a entregar a Venezuela”

– “No aceptamos ultimátums de nadie, la política internacional no se basa en eso” (en respuesta a la advertencia de la Unión Europea)

– “Las elecciones se ganan o se pierden, no se puede actuar con miedo. Yo no me niego a convocar elecciones, las habrá en 2024″

– “Por falta de elecciones no nos pueden acusar”

– “El mundo es más grande que Trump”

– “Estoy tranquilo con mi conciencia, he cumplido con la Constitución. No daré mi brazo a torcer”

– “Lo que está necesitando Venezuela es la renovación del parlamento y se hará en su momento”

– “En Venezuela hay un solo Presidente en ejercicio y yo ejerzo en Venezuela todos los días (…) el Gobierno paralelo no existe en Venezuela”

– “La llamada de Trump no ha llegado, pero ojalá llegue”

– “Pedro Sánchez es un farsante que no ha sido electo por nadie (…) te va a ir peor que Aznar, ojalá no te manches las manos de sangre junto a Trump en la crisis venezolana”

– “No soy un presidente cualquiera, soy uno de pueblo”

– “Nadie puede juramentarse en una plaza pública fuera de la Constitución (…) es una payasada autoproclamarse” (sobre la autojuramentación de Juan Guaidó el pasado 23 de enero)

– “Todos los días nos roban y nos congelan cuentas, pero se los juro, no van a poder con nosotros”

– “Creo que hay muchos errores en la eficacia del Gobierno, pero yo no descuido mis labores de Gobierno”

– “Venezuela no tiene una crisis humanitaria, tiene una crisis política y económica”

– “Por las malas nunca aceptaremos nada, que lo sepa el mundo”

– “Yo no he hablado con ningún dirigente de la oposición en los últimos días, pero hay contactos”

– “Piensa bien lo que estás haciendo y abandona la estrategia golpista. Si quiere aportar algo que se siente en una mesa para conversar conmigo. La política no es un juego. Te hago un llamado a que no te dejes utilizar” (Su mensaje al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó)

– “Que dios nos bendiga y nos salve”

– “Las elecciones presidenciales se hicieron”

Noticia al Día / Sumarium