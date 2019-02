La ayuda humanitaria entrará por los cuatro puentes

febrero 21, 2019 - 1:16 pm

Los diputados a la Asamblea Nacional, Gaby Arellano y José Manuel Olivares, reiteró este jueves que la ayuda humanitaria ingresará a Venezuela el próximo sábado 23 de febrero a partir de las 9 de la mañana.

En ese sentido, acotaron que la operación de la ayuda humanitaria entrará a Venezuela desde cuatro puentes y será de la siguiente manera:

Puente Simón Bolívar, responsable José Manuel Olivares.

Puente Las Tienditas, responsable Ismael García.

Puente Francisco de Paula Santander, responsable Gaby Arellano.

Puente La Unión, responsable Omar Lares.

“No vamos a pasar por trochas, ni somos contrabandistas, eso es parte del pasado (…) pueden ocurrir muchos escenarios. El primero es que las fuerzas militares tomen la decisión correcta y no lo descarten. Nosotros vamos a avanzar desde Colombia y desde Venezuela, no hay duda, no hay medias tintas”, aseveró José Manuel Olivares.

