Kate del Castillo se lanzó contra Sean Penn: “Me usó como carnada y me destrozó”

febrero 3, 2019 - 2:43 pm

La actriz mexicana Kate del Castillo se lanzó contra el actor estadounidense Sean Penn, a quien acusó de usarla como carnada y destrozarla.

En una reciente entrevista para Telemundo, Kate volvió a hablar de su encuentro con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y los problemas legales en los que estuvo involucrada.

Como se recordará, “El Chapo” accedió a entrevistarse con Kate para hablar sobre la realización de una cinta. El narcotraficante le cedió los derechos para contar su historia en la pantalla grande y Del Castillo invitó al proyecto a Sean Penn.

Tanto Kate como Sean pudieron platicar con “El Chapo”, pero Penn dio a conocer el encuentro a través de un artículo que publicó en la revista “Rolling Stone”.

Cuando se destapó el encuentro iniciaron los problemas para Kate, quien no pudo pisar México durante dos años y acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de una persecución en su contra.

En la entrevista con Telemundo le preguntaron a Kate si Sean Penn puso en riesgo su vida, a lo que ella respondió:

“La puso, la puso totalmente, una y otra vez y no nada más puso mi vida en peligro sino que me usó como carnada y luego no me protegió. Lo dijeron ya en el juicio abiertamente, que él les ayudó a agarrarlo. Sean Penn nunca imaginé, en mi vida, que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos”.

A varios años de distancia de lo ocurrido, Kate del Castillo dijo también esto acerca de Penn:

“Le deseo de verdad que sea mejor persona, porque lo necesita. Es una persona que a mí me destrozó, me puso en riesgo, no me cuidó ni siquiera, se metió en mi cama. Que Dios lo cuide, porque lo va a necesitar”.

A diferencia de lo ocurrido con el actor estadounidense, Kate mostró su agradecimiento por la manera en que fue tratada por “El Chapo”.

“Me tuvo la confianza de aceptarme con mis ‘amigos’ en este lugar. No me tocó ni un pelo, me cuidó en ese sentido”.

Kate del Castillo sí cree que el gobierno de Enrique Peña Nieto aceptó 100 millones de dólares del narcotraficante mexicano.

“Claro que sí, la verdad es que sí. Claro que le creo. Ahorita, después de todo con lo que yo he pasado, puedo creer cualquier cosa del gobierno, desgraciadamente”.

Hace unos días Kate declaró sentirse aliviada de no haber sido llamada a testificar en el juicio contra el “Chapo” que se realizó en Nueva York.

“Sus abogados querían saber cómo estaba, algo que me dio muchísima tranquilidad, en algún momento me dijo el abogado que el señor Guzmán quería que yo supiera de cierto que no había nada absolutamente en contra mía por parte de su familia y hacia mi persona, y que de hecho estaban muy apenados por todo lo que yo estaba sufriendo y pasando”.

Infobae