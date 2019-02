Juegos para hoy en la Serie del Caribe 2019

febrero 5, 2019 - 9:40 am



Cardenales de Lara, representante de Venezuela, y Estrellas Orientales, combinado de República Dominicana, se estrenaron con victoria en la Serie del Caribe 2019.

La escuadra cubana, Leñadores de Las Tunas, y el elenco anfitrión, Toros de Herrera, debutarán hoy en la segunda jornada de torneo, que tendrá par de encuentros en el estadio Nacional Rod Carew de Panamá.

Estadio Nacional Rod Carew

Leñadores de Cuba vs. Charros de México

Lázaro Blanco vs Will Oliver

Hora: 4:00 p.m.

Estadio Nacional Rod Carew

Estrellas de Dominicana vs. Toros de Panamá

Yunesky Maya vs José De Paula

Hora: 9:00 p.m.

Noticia al Día