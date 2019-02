Joven ingeniero necesita ayuda económica para trasplante de riñón

febrero 20, 2019 - 8:54 pm

Carlos Eduardo Romero, de 29 años, ingeniero en sistemas, bilingüe y padre de un niño de 1año, requiere recursos económicos para la realización del trasplante de riñón que le liberará de la máquina de hemodiálisis, a la que ha estado sometido durante más de dos años y medio.

El joven marabino, quien reside en la urbanización San Rafael, no cuenta con el dinero para cubrir el costo la cirugía en la que le será colocado el órgano que le donará su mamá María Galbán, a realizarse en la clínica Santa Fe, en Caracas, por un monto de 35 mil dólares, aproximadamente, debido a que el procedimiento quirúrgico está suspendido en los hospitales públicos del país desde mayo de 2017.

Cuando tenía 6 años a Carlos le diagnosticaron acidosis tubular en sus riñones, que avanzó progresivamente hasta una insuficiencia renal a sus 15 años, comenzando entonces un tratamiento y un régimen alimenticio que le permitió llevar una vida normal, pero con limitaciones.

Fue el 13 de enero de 2017 cuando sus riñones dejaron de funcionarle por completo. Comenzó, entonces, a ser sometido al tratamiento de hemodiálisis. Desde entonces y hasta hoy, acude tres veces por semana a una unidad de diálisis para que una máquina depure su sangre de toxinas durante, aproximadamente, unas cuatro horas.

“La diálisis me cambió la vida por completo, mi rutina se modificó drásticamente. Ya no puedo trabajar a tiempo completo, para poder cumplir con mi tratamiento, ni he podido realizar las mismas actividades que hacía con frecuencia, reduciendo mucho mi calidad de vida y la de mi familia. Además, la crítica situación por la escasez de insumos y por la falta de agua está poniendo en alto riego mi vida, como la de todos los pacientes renales en diálisis”, asegura el joven ingeniero.

Por esa razón, en octubre de 2018 se fijó como meta el trasplante y acudió a su primera consulta en la referida clínica caraqueña, donde realizan la cirugía. “Deseo y necesito pronto dejar la diálisis, porque con el tiempo afecta a otros órganos, y así volver a llevar una vida normal, de calidad, y trabajar tiempo completo”, exclama Carlos, quien sueña con laborar en la industria petrolera y viajar por el mundo, siendo Dubai su destino más deseado.

Puedes ayudar económicamente a Carlos a través de gofundme https://www.gofundme.com/una-esperanza-para-carlos-eduardo y de Banesco 0134-0946-34-0001355779 BOD 0116-0125-17-0016210580 Carlos Romero C.I. 20.148.295. Si quieres saber más del caso de Carlos Eduardo Romero puede revisar su cuenta en instagram @todosconcarlos28 o comunicarte directamente con él a través de número 04122644780.

Nota de Prensa

Noticia al Día