Toro Hardy El Gobierno es un avión que se quedó sin gasolina en vuelo

febrero 13, 2019 - 4:04 pm

“Antes la comunidad internacional no se preocupó porque consideraban que éramos un país rico haciendo locuras”

José Toro Hardy, el destacado economista venezolano, quien cuenta con amplia obra publicada, ha ocupado importantes cargos públicos y se ha proyectado, a la vez, sobre los campos de la docencia y el periodismo, conversó con Noticia al Día sobre los últimos acontecimientos políticos y económicos del país.

En 40 minutos de entrevista, Toro Hardy compartió la metáfora en la que cree se balancea el Gobierno Venezolano de la mano de Nicolás Maduro.

“El Gobierno de Venezuela es como un avión que se quedó sin gasolina en pleno vuelo. Ese avión tiene solo dos alternativas: Trata de planear hasta una pista cercana donde pueda aterrizar de forma más o menos segura o se va a estrellar. Pero en ninguno de los dos escenarios ese avión está en condiciones de seguir volando.

Si aterriza de una forma más o menos segura eso significa una negociación para la salida del Gobierno, si no lo hace así, se va a estrellar. Entonces, todo lo que está pasando conduce necesariamente a un cambio. El cambio es irremediable”, expresó.

¿Cómo describe a Venezuela en la actualidad?

“Venezuela está en la más profunda crisis económica de su historia, tenemos la inflación más alta del mundo en vías de entrar en una fase de rápida aceleración, al mismo tiempo, hay una inmensa escases de alimentos y de medicinas, una crisis humanitaria. También hay una vertiginosa caída de la producción petrolera. Al mismo tiempo hay un aislamiento en materia financiera, hay un déficit fiscal incontrolable y un aislamiento internacional sin precedentes. Aunado a eso, hay un malestar inmenso en la población venezolana que entró en ebullición, hay un fenómeno político indiscutible, que es la consecuencia de todo lo anterior. Hace un mes, nadie conocía a Juan Guaidó, quien tiene una aceptación de 87% según encuestas. Eso significa que la sociedad anhela un cambio.

El 96% de los dólares que recibe Venezuela provienen del sector petrolero, pero esa mayoría corresponde a exportaciones de los Estados Unidos. Aplicadas esas sanciones, el Gobierno pierde todo viabilidad de económica. La comunidad internacional que antes no se preocupaba por Venezuela, hoy en día está preocupada”.

¿Por qué cree que la comunidad internacional no se preocupó antes?

“Consideraban que éramos un país rico haciendo locuras, pero resulta que ahora nos volvimos un problema para los demás. Entre tres o tres millones y medio de venezolanos han emigrado, creándole gravísimos problemas a los países vecinos. Eso se transforma en un problema que está desestabilizando la región. Todas esas situaciones hacen inevitable un cambio”.

¿La ayuda humanitaria está distrayendo a Guaidó del trabajo para el Gobierno de Transición?

“La ayuda humanitaria es una especie de ultimátum. El país desesperadamente necesita esa ayuda. Si el Gobierno no deja pasar la ayuda, la población se le va a venir encima y probablemente va a redundar en una división en el mundo militar. La Fuerza Armada tiene que tomar una decisión. Si insiste en no tomar esa vía, el avión del que te hablo, va a explotar. Van a provocar una ruptura en la sociedad y en las FANB”

¿El Gobierno se muestra despreocupado, realmente lo está?

“Ellos no pueden lucir desesperados, Maduro no puede mostrar que está aterrorizado pero eso no quiere decir que no estén preocupados con lo que está ocurriendo. Están tratando de mostrar una calma que no tienen.

Hay actitudes que son las propias de alguien que está desesperado. Una de ellas, las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez, que dice que la comida que viene ‘está envenenada y va a producir cáncer’, no se puede ser tan cínico. Quienes están desesperados cometen errores de esa naturaleza.

Hay una cosa muy significativa que ha pasado por debajo de la mesa. Vimos a Maduro prácticamente rogarle al Papa Francisco para que promulgara un diálogo. El 7 de febrero fue publicado en el Corriere della Sera, un importante periódico italiano, la carta de respuesta del Papa a esa solicitud de Nicolás Maduro. El Papa comienza dirigiéndose a Maduro como excelencia pero no como presidente. Esa es la típica diplomacia del Vaticano: Ácida pero siempre muy sutil.

En segundo lugar, en la carta resaltan que en reiteradas ocasiones se intentó llegar a un dialogo pero el Gobierno de Venezuela nunca llegó a cumplir nada de lo que había ofrecido. Esa nota es vital entenderla. Ya no lo reconoce presidente sino como excelencia.

¿Cifras de inflación para el 2019?

“Es importante entender que los productos no están subiendo de precio, el bolívar está bajando de valor. El único mecanismo al que el Gobierno recurre hoy en día para financiar el déficit fiscal, es la emisión de inmensas cantidades de dinero sin respaldo. Ese dinero se incorpora a la masa monetaria y genera demanda de bienes.

El Fondo Monetario Internacional nos viene hablando de una inflación de 10 millones % para el 2019, en función a los datos del 2018. La Asamblea Nacional acaba de dar el cálculo de la inflación mensual de enero, registrado en 161%, suponiendo que en los demás meses del años sea igual (cosa imposible si hay inflación) nos daría la ecuación una cifra de 560 millones %. Yo no estoy inventando nada, esto es nada más el cálculo de la inflación aplicado en una fórmula que se aplica en todas partes del mundo.

¿Se imagina una sociedad sin alimentos, sin medicinas, sin bienes y con una inflación de 560 millones? terminará produciendo una ruptura del tejido social, eso es lo que nadie quiere, ese sería el avión estrellándose violentamente”.

Noticia al Día